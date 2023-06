Si te gustó “The Falcon and the Winter Soldier”, no te puedes perder “Secret Invasion”, una producción corta que también cuenta con agentes secretos, espías y mucha acción. El pasado 21 de junio, Marvel Studios compartió el primer capítulo de esta producción y vimos una muerte y muchas explosiones.

Nick Fury es el protagonista de la serie, en donde vuelve a la Tierra luego de muchos años a medido de Talos. La situación con los Skrulls se ha salido de control, luego de que un grupo rebelde le declarara la guerra a los humanos.

El plan de Gravik es iniciar un gran conflicto entre naciones que represente el final de la raza humana. Solo de esta manera, podrán tomar control del planeta. Recordemos que cuando llegaron los Skrull a la Tierra se les prometió que eventualmente tendrían su propio hogar.

Lamentablemente, el conflicto ha escalado de forma rápida. Tan solo en el primer capítulo de la serie vimos que la organización terrorista logra hacer explotar tres bombas en Moscú, Rusia, y murió en el acto Maria Hill, la mano derecha de Fury.

Fecha de estreno de los capítulos de “Secret Invasion”

A diferencia de otras producciones de Marvel en Disney Plus, “Secret Invasion” es una serie corta de solo seis capítulos de una duración promedio de 50 minutos cada uno. Deberás conectarte todos los miércoles a la plataforma de streaming para disfrutar de cada estreno.

Episodio 1: ya en Disney Plus

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Sinopsis de Secret Invasion

En Secret Invasion, ambientada en el MCU actual, Fury se entera de una invasión clandestina de la Tierra por parte de una facción de Skrulls que cambian de forma. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y Skrull Talos, que se ha ganado la vida en la Tierra. Juntos compiten contra el tiempo para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

FICHA TÉCNICA DE “SECRET INVASION”

Título original: Secret Invasion

Año: 2023

País: Estados Unidos

Dirección: Thomas Bezucha, Ali Selim

Guion: Kyle Bradstreet

Fotografía: Remi Adefarasin

Compañía: Marvel Studios

Distribuidora: Disney+

