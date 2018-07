She-Ra and The Princesses of Power: Netflix trae las aventuras de la hermana de He-Man [FOTOS]

She-Ra and The Princesses of Power es la nueva serie de Netflix que contará la historia de la hermana de He-Man , el famoso personaje del universo Masters of The Universe en la década de 1980.



El nuevo proyecto de Netflix presentará a She-Ra , la princesa del poder, con una visión más moderna de He-Man para el agrado de los jóvenes de ahora.



She-Ra and The Princesses of Power es una propuesta que recuerda la nueva versión de los Thundercats para Cartoon Network , que fue mal recibida en redes sociales. Esperemos que She-Ra sea la excepción.



Poster oficial de la nueva serie (Foto: Netflix) Poster oficial de la nueva serie (Foto: Netflix)

¿Ya te dio curiosidad? El estreno de She-Ra and The Princesses of Power será el 16 de noviembre.

The cast of DreamWorks #SheRa and the Princesses of Power with executive producer Noelle Stevenson. Photo Credit: Stefanie Keenan pic.twitter.com/puY3cVHDs7 — She-Ra and the Princesses of Power (@DreamWorksSheRa) 18 de mayo de 2018