Durante el 23 de febrero, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon han compartido varios títulos falsos de Spider-Man 3. Se trató de una campaña de intriga de Marvel y Sony para centrar el interés de la siguiente cinta del héroe arácnido.

Entre los títulos que se barajaron en las redes sociales estaban estos tres: ‘Spider-Man: Phone Home’, ‘Spider-Man: Home-Wrecker’, ‘Spider-Man: Home Slice’. Todas estos títulos eran falsos ya los actores comenzaron a bromear en las redes sociales.

Pero ya es momento de revelar el verdadero nombre de Spider-Man 3. Tom Holland por fin ha compartido el primer teaser de la cinta en donde los actores se preguntan por qué el equipo de producción les han dado tantos nombres falsos.

Zendaya y Batalon le explican que el motivo detrás de tanto secretismo es que Holland ha filtrado demasiados spoilers. Al final del video se muestra el título oficial de la cinta.

Título final de Spider-Man 3

Al final del video, la cámara se acerca a una pizarra blanca en donde se lee ‘Spider-Man: No Way Home’. Al rededor, hay varios títulos u opciones descartadas como ‘Welcome Home’, ‘Home-run’, ‘Close to Home’, etc.

Por supuesto, lo que más llama la atención es que la cinta ya adelantó el mes de estreno. Actualmente, continúa el rodaje de la cinta pero se ha prometido que llegará a los cines en la época navideña de 2021.

“La película es increíblemente ambiciosa y estoy encantado de decir que lo estamos logrando. Va realmente bien. Vimos una escena de pelea que habíamos filmado hace unas semanas, y nunca había visto una escena de pelea como esta en el MCU. Estoy muy emocionado de que el público lo vea”, comentó Holland hace una semanas en una entrevista con Yahoo.

Lamentablemente, el mismo actor descartó que los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire sean parte de Spider-Man 3.

