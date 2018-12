'Spider-Man: Far From Home' estrenará su primer tráiler en la Comic-Con de Sao Paulo este sábado

Spider-Man: Far From Home es una de las cintas más esperadas por los seguidores del hombre araña. Ya hemos tenido bastante con Venom y próximamente con Spider-Man into the Spider-Verse, pero nada como ver al bueno de Peter Parker encarnado por Tom Holland en la pantalla grande.



El primer tráiler de Spider-Man: Far From Home debutará en Brasil como parte del evento de la Comic-Con este 8 de diciembre. El lanzamiento tendrá lugar en el panel de Sony en el Comic-Con Experience de Sao Paulo.



Cabe precisar que se desconoce aún los detalles de la trama de Spider-Man Far From Home. Se habla de los eventos acontecidos después de Avengers 4 , donde veremos a un Peter Parker retomando su vida social, solo que esta vez en Europa.



De salir el tráiler oficial de Spider-Man Far From Home, serían tres grandes avances que los personajes de Marvel vienen promocionando antes del cierre de 2018. Capitana Marvel hizo lo suyo a inicios de diciembre mientras que Avengers 4 tuvo que ser postergado por la muerte de George H. W. Bush.