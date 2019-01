'Spider-Man: Far From Home' tendría un error de guión por este fallo de Peter Parker [VIDEO]

¿Le falló el sentido arácnido a Peter Parker (Tom Holland) en el tráiler de Spider-Man: Far From Home ? Sucede que hay una escena que ha generado debate entre los seguidores de Marvel , pues no tiene explicación.



Primero hablemos del sentido arácnido. Una muestra gráfica de cómo funciona el sentido arácnido sobre el Peter Parker de Holland lo vemos en Avengers: Infinity War. Durante su viaje en bus escolar, Peter advierte de la nave extraterrestre sobre Nueva York al sentir cómo se erizan los vellos del brazo.



Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasó con dicho sentido arácnido en el avance de Spider-Man: Far From Home, cuando Nick Fury lo esperaba dentro de su habitación?



Recordemos que la interrupción de Nick Fury en Spider-Man: Far From Home no fue tan amistosa: sedó a Ned Leeds (Jacob Batalon) cuando este acompañaba a Peter Parker dentro de la habitación. ¿Cómo el sentido arácnido no le advirtió de la presencia de Nick Fury?