Spider-Man: Far From Home | Guionista de la cinta no vio la trilogía de Sam Raimi

La secuela de Spider-Man con Tom Holland trajo consigo varias sorpresas, sobre todo aquellas que descubrimos en las dos escenas pos-créditos de la película y que seguramente tendrán grandes repercusiones en el futuro de nuestro protagonista. No obstante, pese a que una de esas escenas nos trajo referencias de las películas de Tobey Maguire, un guionista deSpider-Man: Far From Home admite que no vio la trilogía de Sam Raimi.



A continuación SPOILERS de Spider-Man: Far From Home



La primera escena pos créditos fue la más importante pues nos enteramos que la identidad de Peter Parker ha sido expuesta gracias a un video de Mysterio. En dicho material Quentin Beck acusa a Spider-Man de ser el verdadero responsable de los ataques en Londres.



Después vemos en una pantalla gigante del Time Square que el Daily Bugle es el medio responsable de difundir dicho video. Para sorpresa de muchos, es el mismo J.K. Simmons de la trilogía de Sam Raimi, anunciando que Spider-Man es en realidad el joven Peter Parker.



Pese a que muchos entendimos la referencia del personaje, Chris McKenna co-guionista de Far From Home admitió en un entrevista para Variety que no estaba familiarizado con el personaje de Simmons y en un principio había planteado otra idea para introducir al personaje de J.Jonah Jameson; sin embargo, la producción se dio cuenta de la importancia de la escena de las noticias y no pudieron dejar pasar la oportunidad de traer de regreso a Simmons.



« Nunca había visto las películas originales de Spider-Man». […] Una vez que nos dimos cuenta que la escena de las noticias jugaría un papel importante […] jugamos con la idea de que Mysterio hiciera una estafa final. Quedó claro que sería una entrada perfecta para J. Jonah Jameson. Y luego pensamos, ‘¿cómo superas a J.K. Simmons? ‘¿Y sabes cómo superar a J.K. Simmons? ‘Teniendo a J.K. Simmons'», dijo.



Al parecer quien le hizo cambiar de parecer a Chris McKenna fue su co-guionista Erik Sommers quien confesó que no había pensado en otro actor para esa escena, pues siempre tuvo en mente a J.K. Simmons. Añadió que para esta «nueva» versión de J. Jonah Jameson se inspiraron en Alex Jones, presentador de radio famoso por sus teorías de conspiración y fake news.