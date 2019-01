Spider-Man: Far From Home | Hay un detalle oculto en la fecha de nacimiento de Peter Parker [VIDEO]

El pasaporte de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, tiene aún más pistas por revelar. El tráiler de Spider-Man: Far From Home reveló algunos datos interesantes sobre la vida privada del Hombre Araña, salvo por unos detalles que no fueron anotados en el documento.



Algo que llamó la atención es la fecha de nacimiento que aparece en la hoja de datos del pasaporte. ¿Acaso será un dato suelto en Spider-Man: Far From Home o guarda un mensaje oculto?



Marvel y Sony no ponen algo en escena si es que no sumara a la trama. Quizá no se trate de algo importante para el futuro de la franquicia, pero sí es un guiño a las historietas que existieron desde antes de Spider-Man: Far From Home.



El 10 de agosto no es una fecha al azar en Spider-Man: Far From Home. El pasaporte no indica el año de nacimiento de Peter Parker, pero sí una referencia al cómic Amazing Fantasy #15 que salió a la venta el 10 de agosto de 1962. Fue esta entrega que mostró por primera vez al héroe arácnido.



Spider-Man: Far From Home es una cinta dirigida por Jon Watts. El estreno está programado para el 4 de julio en Perú.

