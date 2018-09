'Spider-Man: Far From Home' traerá a una pareja clásica de Marvel Comics. Unas imágenes del set de grabación en Venecia captaron a Betty Brant (Angourie Rice) y a Ned Leeds (Jacob Batalon) tomados de la mano.



Esta unión en 'Spider-Man: Far From Home' hace referencia a los cómics cuando Peter Parker conoce a Betty y Ned en The Daily Bugle, donde ambos trabajan (Ned como reportero y Betty como secretaria de J. Jonah Jameson).



La diferencia es que en 'Spider-Man: Far From Home' se conocen en la misma escuela que Peter Parker, donde Ned es el mejor amigo del hombre arácnido y Betty como la amiga de Liz Toomes (Laura Harrier).



Imaginamos que este punto de la trama será contado con mejor detalle en la cinta que se estrenará en 2019.

La boda entre Ned y Betty en los cómics (Marvel) La boda entre Ned y Betty en los cómics (Marvel)