'Spider-Man into the Spider-Verse' pudo haber incluido a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland

Spider-Man into the Spider-Verse pudo haber dado la sorpresa a millones de seguidores si es que se hubiese realizado una escena que estaba ideada entre los productores de la película: incluir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.



Rodney Rothman, coescritor y codirector de Spider-Man into the Spider-Verse, reveló que hubo una escena escrita sobre el encuentro de los tres actores dentro de la cinta animada, pero se optó por no incluirla para evitar la confusión del espectador.



" Escribí una escena que tenía a Tom Holland y Andrew Garfield y Tobey Maguire en la misma escena", dijo Rothman. "Pero había mucha ansiedad, había mucha ansiedad generalmente alrededor de la película y había ansiedad por confundir a la gente".



Spider-Man into the Spider-Verse es una cinta en sí compleja al reunir a varios Hombre Araña en un mismo universo. Vemos tanto a Peter Parker como a Mike Morales y Spider-Gwen compartir el mismo escenario, algo que solo los seguidores de los cómics pueden entender de buenas a primeras.