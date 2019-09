Spider-Man: Jake Gyllenhall reveló sin querer cuál será el futuro de Mysterio

Una reacción bastante evidente. El actor Jake Gyllenhall, quien hizo de Mysterio en Spider-Man: Far From Home , no supo qué contestar sobre su futura y posible aparición en una próxima película de Sony Pictures con los Sinister Six.



El actor de Spider-Man compartía con el público en la conferencia de " Talks at Google" para la obra teatral de Broadway "Sea Wall/A Life". Uno de los asistentes fue quien le preguntó sobre el futuro de su personaje, quien supuestamente muere al final de Far From Home.



" Oh, hombre. Guau. Quiero decir, creo que ... ya sabes, quiero decir, ya sabes...", dijo Gyllenhaal para evitar cualquier spoiler en una próxima película de Spider-Man. Fue su compañero Tom Sturridge quien bromeó diciendo que Gyllenhall sería pronto golpeado por un dardo para evitar la respuesta.



“ Oh, perdí mi micrófono, lo siento. ¡Vaya, perdí mi micrófono! No puedo responder a tu pregunta”, dijo Gyllenhaal. “No, quiero decir, creo que, creo que ... está muerto, hombre. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Correcto?", dijo el actor en medio de risas.



Queda obvio que Mysterio no ha muerto y Gyllenhaal no lo quiere confirmar, aunque con sus expresiones queda más que claro.

SPIDER-MAN | Carta de Sony sobre la salida del UCM

Muchas de las noticias de hoy sobre Spider-Man han caracterizado erróneamente las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no dejarlo continuar como productor principal de nuestra próxima película live-action de Spider-Man.



Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprendemos que las múltiples nuevas responsabilidades que le ha dado Disney -incluidas todas sus propiedades de Marvel recientemente agregadas- no le permiten tiempo para trabajar en una IP que no es de su propiedad. Kevin es excelente y estamos agradecidos por su ayuda y orientación, y apreciamos el camino que nos ha ayudado a seguir, que continuaremos.