El Universo Cinematográfico de Marvel tiene muchas historias por contar. Mientras que ya se estrenan las primeras series de la fase 4 de los Vengadores en Disney Plus, varias cintas se encuentran en etapa de rodaje como “ Spider-Man: No Way Home ”.

Como es de esperarse, muchos fans han estado a la espera del estreno del primer tráiler oficial de la cinta de Peter Parker. Pues tras una filtración, la productora se ha visto ha visto obligada a compartir el material.

“Tráiler de Spider-Man: No Way Home”

Mucho se había especulado acerca de la que la trama estaría relacionada con los multiversos. La identidad de Spider-Man ha sido expuesta, así que visita a Strange para que utilice un hechizo para que todos olviden quién es realmente.

Curiosamente, vemos a Strange colaborando con esta decisión y no oponiéndose. Por supuesto, esto rompe el equilibrio en el universo y desata la locura: varios villanos de las pasadas cintas del Hombre Araña regresan.

¿Qué conexión tiene la película con “WandaVision”?

No nos referimos realmente a los multiversos o que Wanda haya despertado un poder paranormal para traer de regreso a sus hijos, sino a la fecha de publicación del tráiler de “Spider-Man: No Way Home”.

Algunos fans han advertido que en uno de los primeros capítulos de “WandaVision” se ve una marca en el calendario: el 23 de agosto se remarca para darle pie a lo que se ve en el resto del argumento.

¿Sera una coincidencia? En esa fecha se estrenó el tráiler de la siguiente cinta de Spider-Man. Recordemos que “WandaVision” es básicamente una precuela de Doctor Strange 2 y también se conecta la historia con “Loki”.

¿Qué conexión tiene la película con “WandaVision”? (Foto: captura)

¿Qué conexión tiene la película con “WandaVision”? (Foto: Disney Plus)

