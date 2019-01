Ya se sabía que Lex Luthor aparecería en la cuarta temporada de la serie Supergirl. Ante las preguntas sobre quién interpretaría al conocido villano de DC Comics, la empresa anunció que estaban en conversaciones con Jon Cryer.

Pues por fin el famoso actor de Two and a Half Men se reveló como Lex Luthor. A través de una imagen promocional se mostró su apariencia final para la serie de The CW.

Supergirl Supergirl: la serie da un primer vistazo de su Lex Luthor. (Foto: The CW)

¿Cómo se introducirá a Lex Luthor en esta serie?

Pues se ve que el personaje está encarcelado al inicio de la cuarta temporada de Supergirl. La sinopsis del capítulo en el que debutará Cryer dice lo siguiente:



" Lex Luthor sale de la prisión para reclutar a Lena (Katie McGrath) en uno de sus planes y no se detendrá ante nada para convencerla, incluso si eso significa amenazar la vida de uno de sus amigos".

El 17 de marzo llegará Lex Luthor a la serie en el capítulo titulado "O Bother, Where Art Thou?". Veremos si se le da protagonismo en la serie y cómo le hará la vida imposible a Supergirl. ¿Qué te parece la apariencia del villano?