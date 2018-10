Venom: la película rompe récords en taquilla pese a críticas negativas 

El primer día de proyección de Venom ha sido todo un éxito a pesar de las críticas de los expertos de cine. En la gran mayoría de páginas especializadas se le puntuó muy mal y se le comparó con la primera película de Gatúbela de Halle Berry, otra cinta de super héroes que fue duramente criticada.

No obstante, la afición ha reaccionado muy bien. Convirtiéndose así en la película más vista en el día de preestreno de toda la historia del cine. Venom , inclusive superó a ' Ant-Man and the Wasp', que solo pudo recaudar 6,3 millones en su primer día.

Desde ya, se están realizando estimaciones para el cierre del primer fin de semana de Venom y los números apuntan a que recaudará aproximadamente 80 millones de dólares. Inicialmente se esperaba que solo llegara a los 60 millones.

Venom lleva a la pantalla grande la historia del conocido simbionte, villano de Spider-Man. Es interpretado por Tom Hardy, un actor que ya tiene experiencia en el mundo de los super héroes, tras haberle dado vida a Bane en la saga de Batman de Nolan.