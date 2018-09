¿Venom tendrá escenas poscréditos? Marvel contesta la gran pregunta

Una pregunta clave para tu vejiga cuando vayas a ver Venom en el cine: ¿tendrá la película escenas postcréditos? Como toda obra de Marvel Studios , la respuesta es afirmativa.



Marvel reveló que Venom tendrá dos escenas postcréditos. La primera de ella, ubicada a la mitad, será el avance de la aparición de Carnage en el UCM. Es decir, no lo veremos en esta primera película, pero sí está considerado para el desarrollo del universo de Venom.



Todo indica que en esa escena veríamos a Eddie Brock, el personaje ficticio que se transforma en Venom, ir a la prisión de San Quentin para una entrevista con Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson. Este aparece con una peluca tipo Pennywise sin el maquillaje de payaso. Le pregunta a Eddie si quiere saber que es un asesino en serie. Si él quiere escuchar la matanza, jugando con esa palabra que en inglés es Carnage, el nombre del villano.



La segunda escena de Venom confirmaría el universo compartido con la película de animación 'Spider-Man: Into The Spider-Verse'.