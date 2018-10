Venom tendrá como sucesora a 'Morbius: The Living Vampire', según Sony Pictures

¿Qué vendrá de después de Venom ? Ya hemos hablado de las pistas que traerán las dos escenas postcréditos de Venom, ahora nos preguntamos qué ideas tendrá Sony para continuar con la saga. La respuesta es clara: hablamos de 'Morbius: The Living Vampire'.



'Morbius: The Living Vampire' es un personaje de Marvel Comics creado por Roy Thomas y diseñado por Gil Kane. Su primera aparición fue en 1971 con The Amazing Spider-Man # 101. El personaje detrás de este mutante es el doctor Michael Morbius.



Matt Tolmach, productor de Sony Pictures, afirmó que 'Morbius: The Living Vampire' será prioridad para tras el estreno de Venom. La idea de este lanzamiento es que -con la asesoría de Marvel, el personaje pueda sumarse al UCM.



Tolmach también confirmó que quien encarnará al personaje chupasangre será Jared Leto.



¿Será que las escenas postcréditos de Venom tendrán algún dato de esta nueva película? Esperemos que así sera para tener una idea de las cosas que prepara Sony para los fans de Marvel.