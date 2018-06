Hace poco se celebró en Las Vegas la Licensing Expo , donde participaron diferentes actores y actrices de la industria. Entre ellos, destacó Gal Gadot , la actriz israelí que le da vida a la Mujer Maravilla , revelando un nuevo traje para Wonder Woman 2 .

Este anuncio lo hizo a través de un Tweet muy corto, donde dice "Ha vuelto" junto a la imagen de ella misma vistiendo el nuevo traje que se estrenaría en la película. Esta sería la primera imagen oficial que tendríamos del traje utilizado en Wonder Woman 2.

A primera vista, no parece que haya cambiado nada. Se mantienen los brazaletes, las cintas en las manos de la Primera Guerra Mundial y los colores siguen igual. Sin embargo, no hay ningún vistazo del Lazo de la Verdad , una de sus armas principales, por lo que estaría escondiendo algo más en esa imagen.

Por otro lado, luego del mensaje utilizó el Hashtag WW84 , confirmando ella también que la película no se llamaría Wonder Woman 2, sino Wonder Woman 1984, ya que los sucesos se darían en ese año. Esta película se estrenará el 1 de noviembre del 2019 y tendrá a Cheetah como principal antagonista, además del regreso de un personaje muy querido de la primera película: Steve Trevor.