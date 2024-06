¡Vamos Perú! Mañana es un día clave para los aficionados de Dota 2 en el mundo y especialmente para Sudamérica. Doce equipos de la región competirán por la clasificatoria a The International 2024, el Mundial de MOBA desarrollado por Valve. Te contamos todo el programa y cómo puedes hacer para disfrutar de las partidas.

Los equipos que buscarán los dos cupos para The International constan de cuatro invitados (HEROIC, Beastcoast, Midas Club y Leviatán) y ocho clasificados del Abierto (NoPing Esports, Estar Backs, Infinity, Fantasy Gaming, Cuyes Esports, BOOM Esports, Lava Esports, MAMUTEROS).

El formato consta de llaves de doble eliminación. Ocho de los equipos arrancan arrancan el 14 de junio desde el Upper Bracket mientras otros cuatro esperan desde el Lower Bracket.

Los encuentros están organizados de la siguiente manera:

HEROIC vs. Fantasy Gaming | 9:00 am (Perú - Colombia) / 8:00 am (México) / 10:00 am (Chile) / 11:00 am (Argentina)

| 9:00 am (Perú - Colombia) / 8:00 am (México) / 10:00 am (Chile) / 11:00 am (Argentina) Leviatán vs. NoPing Esports | 11:00 am (Perú - Colombia) / 10:00 am (México) / 12:00 pm (Chile) / 1:00 pm (Argentina)

| 11:00 am (Perú - Colombia) / 10:00 am (México) / 12:00 pm (Chile) / 1:00 pm (Argentina) Midas Club vs. Estar Backs | 1:00 pm (Perú - Colombia) / 12:00 pm (México) / 2:00 pm (Chile) / 3:00 pm (Argentina)

| 1:00 pm (Perú - Colombia) / 12:00 pm (México) / 2:00 pm (Chile) / 3:00 pm (Argentina) Beastcoast vs. Infinity | 6:00 pm (Perú - Colombia) / 5:00 pm (México) / 7:00 pm (Chile) / 8:00 pm (Argentina)

Dónde ver las clasificatorias sudamericanas para The International 2024

La comunidad de Dota 2 podrá seguir todos los detalles del competitivo a través de la cuenta de PGL en YouTube.

Sobre The International 2024

La decimotercera edición anual de The International tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca. Al igual que la edición anterior, el certamen está dividido en dos fases distintas: las eliminatorias, la fase de grupos y los playoffs (hasta los 8 mejores) del The Road to The International. La competencia arranca el 4 de septiembre entre los mejores 16 equipos de todo el mundo.

Conformación de los equipos

HEROIC

K1 - Perú

4nalog - Brasil

Davai Lama - Bélgica

Scofield - Perú

KJ - Brasil

Beastcoast

payk - Perú

Lumpy - Perú

Vitaly - Perú

Elmisho - Perú

MoOz - Perú

Midas Club

Costabile - Brasil

4dr - Brasil

fcr - Brasil

hyko - Brasil

Kingrd - Brasil

Leviatán

Kotaro - Perú

Stojkov - Macedonia del Norte

kpii - Australia

Xepher - Indonesia

Stinger - Perú

NoPing Esports

hFn - Brasil

SebaS - Ecuador

Oscar - Bolivia

Demon - Perú

CHAAANNN - Perú

Estar Backs

Wits - Perú

Alone - Perú

Ryu - Perú

Michael~ - Bolivia

Prada - Perú

Infinity

Lumière - Perú

PiPi - Perú

Arkano - Perú

Genek - Perú

Gardick - Perú

Fantasy GamingNotes

DCMC - Perú

Robo-Z - Perú

drakesh1t - Perú

Zxca - Perú

JimmyCoff666 - Perú

Cuyes Esports

Parker - Perú

SLATEM$ - Perú

ILICH - Perú

n1ght - Perú

Mjz - Perú

BOOM Esports

Pakazs - Perú

DarkMago - Perú

Sacred - Perú

Matthew - Perú

Yadomi - Perú

Lava Esports

Peru DaaD- - Perú

kxy - Perú

Adrian - Perú

pamplona - Perú

555 - Chile

MAMUTEROS

Celulas - Perú

osito - Perú

Benjaz - Perú

D1smar - Perú

Panda - Perú