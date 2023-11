“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”) es uno de los estrenos más importantes de noviembre del 2023, teniendo en cuenta que se presenta como la precuela de la saga cinematográfica “The Hunger Games”, basada en los libros de Suzanne Collins. Así, quizá te preguntes si el largometraje tiene alguna escena post-créditos (post-credits scene) por la que debas esperar en tu butaca. ¡Te la contamos en esta nota!

Vale precisar que el proyecto está dirigido por Francis Lawrence y cuenta con las actuaciones principales de Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage y Jason Schwartzman.

Todos juntos narran la historia de Coriolanus Snow, años antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem. Resulta que él es la última esperanza para un linaje que se desvanece, una familia que alguna vez fue orgullosa y que cayó en desgracia en un Capitolio de la posguerra.

Con los décimos Juegos del Hambre anuales acercándose rápidamente, el joven Snow se alarma cuando lo asignan como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que ella capta toda la atención de Panem, cantando desafiante durante la ceremonia de cosecha, Snow cree que podría cambiar las probabilidades a su favor.

Uniendo sus instintos para el espectáculo y su nueva perspicacia política, la carrera contra el tiempo de Snow y Lucy Gray para sobrevivir finalmente revelará quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente.

Antes de continuar, observa el tráiler de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”.

¿“LOS JUEGOS DEL HAMBRE: BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” no tiene escenas post-créditos.

Sin embargo, te recomendamos prestarle mucha atención al final de la cinta, pues -justo antes de que aparezcan los créditos- el largometraje nos ofrece un pequeño guiño a las películas originales.

En ese momento, podrás escuchar una línea de diálogo de Coriolanus Snow, pero interpretado por el actor Donald Sutherland, quien le dio vida al personaje en su versión cinematográfica más adulta.

Así, tras este apreciado regalo para muchos fans, nos encontraremos con los nombres de todas las personas involucradas en la producción.

Por lo tanto, si necesitas levantarte de tu butaca para ir a los servicios higiénico o tomar un descanso, puedes hacerlo con tranquilidad: no hay ninguna sorpresa para la trama en medio de los créditos y mucho menos después de estos.

LA LISTA DE PELÍCULAS DE LA FRANQUICIA ORIGINAL “THE HUNGER GAMES”

La franquicia original “The Hunger Games” está protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth y se compone de cuatro películas en total: