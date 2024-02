Si bien, en la temporada dos de “Halo” se reconoce la labor de los Spartans por luchar contra la amenaza alienígena conocida como Covenant, hay alguien que no está interesado en darles el lugar que se merecen. Se trata de James Ackerson, coronel de la ONI (Oficina de Inteligencia Naval), quien ha tomado el control de dicho programa luego que la Dra. Catherine Halsey fue encarcelada y la almirante Margaret Parangosky pasó a otros proyectos. Debido a su odio, te contamos en los siguientes párrafos cómo nació este sentimiento negativo contra ellos.

Cabe señalar los Spartans son soldados producto de un proyecto de varios años de desarrollo en el que se trataba de crear seres mucho más adaptados y resistente que cualquier marine de la UNSC (Comando Espacial de las Naciones Unidas). Su trabajo a nivel general es muy respetado por Halsey y Parangosky.

James Ackerson aparece como una figura oscura en "Halo 2", pues detesta a los Spartans (Foto: Paramount+)

¿POR QUÉ JAMES ACKERSON ODIA A LOS SPARTANS?

Aunque al inicio de “Halo 2″, Ackerson se mostró un poco misterioso; con la llegada del capítulo 3, llamado “Visegrad”, conocemos por qué odia tanto a los Spartans, algo que se nota cuando trabaja con ellos, ya que al asignarle misiones y controlar sus vidas, no muestra compasión. Es más, no les interesa su existencia ni cómo terminen sus reputaciones en las colonias de la humanidad, precisa CBR.

Por lo tanto, para responder el motivo de su desprecio, primero debemos hacer un recuento de un momento del encarcelamiento de Halsey. Como se recuerda, ella tenía como única compañía a Julia, una jovencita que le llevaba sus alimentos y con la que se distraía; sin embargo, esta muchacha muere tras sangrar por la nariz, pero lo más increíble sucede: esta mujer continúa sirviendo a la Dra. Catherine casi de inmediato. Se trataba de un clon, un trabajo que había realizado Ackerson, quien estuvo detrás de todo por una poderosa razón.

Resulta que Julia era hermana de James Ackerson, pero ella murió en el Programa Spartan cuando recibió entrenamiento al límite, junto a otros niños, para convertirse en los soldados que buscaban; lamentablemente, falleció en el proceso, una pérdida que él nunca perdonaría y buscaría venganza. Es preciso mencionar que la Dra. Halsey secuestraba a los niños para esta formación, pero para despistar todo, los reemplazaba con un clon que había sido programado para enfermar y morir.

Aunque de por sí la partida de su hermana fue muy dolorosa, no fue la primera vez que el coronel de la ONI experimentó este tipo de sentimiento; ya que antes de dejar Reach para esconderse del Covenant, tuvo que cumplirle una última promesa a su padre, quien sufría de Alzheimer: no dejarlo caer en manos del Covenant. Para ello, debía ayudar a matarlo, no sin antes lograr que se encuentre con Julia, quien aparece frente a él y la sostiene.

Lo más trágico para Ackerson fue ver a su progenitor sosteniendo no a su hermana, sino a un clon que había creado. Mirar cómo su padre cogía a su hermana que ya estaba muerta, lo dejó destrozado y con más rencor. Ahora, él se quedaba solo en este mundo.

En resumen, James Ackerson odia a los Spartans porque el programa acabó con la vida de su hermana; por lo tanto, todos los Spartans supervivientes le recuerdan lo que ha perdido. No sólo ello, el hecho de haber tenido que engañar a su padre, le duele también. De aquí no sólo nace su resentimiento hacia ellos, también por el Jefe Maestro John 117 y la Dra. Catherine Halsey.