El tan anticipado live-action de “One Piece” ha finalmente aterrizado en la plataforma de Netflix, desencadenando una marea de emociones y cuestionamientos entre los espectadores que ya han sumergido sus sentidos en los ocho electrizantes episodios que conforman la primera temporada. Si te hallas entre aquellos que se quedaron con inquietudes sin resolver al concluir la serie, no necesitas seguir buscando: hemos preparado la explicación que ansías encontrar.

ALERTA DE SPOILERS. Esta primera entrega, que se estrenó el 31 de agosto de 2023, adapta los primeros cinco arcos del manga original, desde el cautivante “Arco de Romance Dawn” hasta el inolvidable “Arco Arlong Park”. En estos capítulos iniciales, somos testigos del emergente equipo de la tripulación del pirata Sombrero de Paja.

Paso a paso, Monkey D. Luffy se embarca en su odisea para reunir a sus camaradas, cada uno de los cuales aparece en su camino de manera fortuita. A medida que la historia se desarrolla, se forjan vínculos indelebles.

RESUMEN DE LA TEMPORADA 1 DE “ONE PIECE”

Después de rescatar a Koby de la pirata Alvida, nuestros protagonistas se cruzan con Zoro y Nami en la base de la Marina. Mientras el espadachín paga su deuda con la justicia, la astuta ladrona y Luffy idean un plan para hacerse con el mapa de la Gran Línea Marítima.

Sin embargo, la travesía da un giro inesperado cuando Buggy y su extravagante tripulación entran en escena, desatando un enfrentamiento que revela sorpresas más allá de lo imaginado. Buggy, el pirata payaso, resulta ser también un consumidor de una Fruta del Diablo, específicamente la Bara Bara (Chop Chop en inglés).

Además, su huida de la base de la Marina ha ocasionado que sean perseguidos por el vicealmirante Garp, quien resulta ser el abuelo de Luffy.

El vicealmirante, héroe de la marina y abuelo de Luffy, Monkey D. Garp (Foto: Netflix)

El camino posterior se llena de encuentros significativos y pruebas desafiantes. Después de derrotar a Buggy, nuestros héroes deben enfrentar un nuevo obstáculo al encallar en la isla Gecko, donde buscan desesperadamente un barco para continuar su travesía. En esta encrucijada, la suerte les sonríe nuevamente cuando se cruzan con Usopp, un habilidoso trabajador portuario que también se destaca como un hábil narrador de emocionantes aventuras ficticias.

Sin embargo, como es la tónica en sus viajes, el grupo no tarda en enfrentarse a desafíos inesperados. Descubren que Klahadore, el mayordomo de Kaya, la propietaria del puerto, en realidad es Kuro, el despiadado capitán de los Piratas Gato Negro. Aunque el peligro es real, la tripulación del Sombrero de Paja demuestra una vez más su valentía y determinación, emergiendo victoriosos. En este enfrentamiento, no solo rescatan a Kaya, sino que también aseguran a dos nuevos miembros para su tripulación: Usopp y el emblemático barco Going Merry, un regalo de Kaya en agradecimiento por su valiente salvamento.

Tras estas emocionantes hazañas, el agotado grupo se cruza con una inesperada bendición: el Baratie, un barco restaurante que no solo sacia su hambre, sino que también les presenta a un nuevo aliado esencial. Los Sombrero de Paja se encuentran con su futuro cocinero, Sanji, pero también con nuevos enemigos.

Mackenyu da vida a Roronoa Zoro en el live-action de “One Piece” (Foto: Netflix)

Zoro se enfrenta a Dracule Mihawk en un afán de ganarse el título al mejor espadachín del mundo, pero es derrotado fácilmente. Mientras tanto, Arlong sorprende a los piratas, no solo se lleva el mapa de la Gran Línea Marítima, sino también a Nami, quien estuvo trabajando para ellos todo este tiempo.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”

¿Por qué Nami no se queda en la aldea Cocoa?

Nami decide no quedarse en la aldea Cocoa porque su deseo es recorrer todos los mares y plasmarlo en los mapas que realiza.

Además, ahora la aldea y su hermana están a salvo, por lo que ya no deben preocuparse de tener que pagar tributos o someterse a los deseos de Arlong y su tripulación.

¿Por qué Luffy quería tener su propio póster de recompensa?

Koby le informó con preocupación que el capitán Nezumi (el cara de ratón corrupto que trabajaba con Arlong) había impulsado que la Marina pida una recompensa de 30 millones de berries por Luffy.

Al final de la primera temporada de "One Piece", la recompensa por Luffy es de 30 millones de berries (Foto: Netflix)

A pesar de la seriedad de la situación, en lugar de sentirse preocupado, el capitán del Sombrero de Paja se llenó de alegría. Este singular entusiasmo se debía a que la solicitud de una recompensa por su captura confirmaba que finalmente era reconocido como un auténtico pirata.

Según la tradición pirata, cada capitán de barco tiene su propio póster de recompensa, y cuanto mayor sea su poder y notoriedad, mayor será la cifra ofrecida.

¿Quién es el hombre que aparece en la última escena?

Al final del episodio 8, hay una escena en la que muestran una habitación llena de humo y un misterioso hombre que está de espaldas. El personaje se encontraba viendo el póster de recompensa de Luffy y fumando dos puros al mismo tiempo, lo que confirma de quién se trata: Smoker, el Cazador Blanco.

El misterioso hombre al final de "One Piece", es Smoker (Foto: Netflix)

Se trata de un vicealmirante de la Marina que, durante un tiempo, lideró la base de Loguetown como capitán. Lo especial de él es que es usuario de la fruta Fruta Humo Humo, que le da la capacidad de convertir su cuerpo en dicho compuesto.

Esto es un guiño de lo que está por venir en la segunda temporada, ya que la tripulación de los sombreros de paja harán una última parada en Loguetown (donde nació y murió Gol D. Roger) para conseguir suministros antes de ingresar a la Gran Línea Marítima.