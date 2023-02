“The Last of Us” es la serie de moda. En estos momentos, los espectadores esperan con ansias el fin de semana para poder ver nuevos episodios de la serie de Ellie y Joel. El capitulo 5 se adelantó debido al Super Bowl, ya que este evento deportivo es uno de los más vistos en el mundo.

Este estreno inicia con la historia de Sam y Henry, dos hermanos que se suman al equipo de los protagonistas, luego de ver como Joel se enfrentaba a los que reinaban en la ciudad de Kansas.

Una vez que se disponen a escapar de la ciudad, se topan con un francotirador que es vencido pero ganó suficiente tiempo para que aparezca la facción de Kathleen. A partir de allí, solo vemos una larga escena de acción que involucra a los supervivientes y múltiples zombis.

En lo que va la serie, ya hemos visto a la versión normal de estos zombies y a los chasqueadores, quienes perdieron los ojos en su transformación pero ganaron la habilidad de detectar presas siguiendo los sonidos.

¿Que son los Bloaters?

Pues el capítulo 5 sorprendió con la aparición de los Bloater. Estas son criaturas mucho más fuertes y resistentes que los anteriores monstruos de la serie y del primer videojuego.

En la serie vemos que es tan fuerte que puede cercenar la cabeza de un superviviente solo son sus manos. Mientras que en los juegos si te agarra estás muerto de forma instantánea.

Deberás utilizar bombas de clavos o incendiarias y muchos disparos para poder derrotarle. ¿Veremos a este zombi en el futuro de la serie? Recordemos que los infectados en esta serie son secundarios, así que debería ser en una rara ocasión cuando veamos este personaje.

