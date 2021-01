“Rápidos y furiosos” se convirtió en una de las sagas de acción más taquilleras de la historia. Desde que se estrenó la primera entrega en 2001, han pasado 19 años, 8 películas y decenas de actores a lo largo de la franquicia “Fast and Furious”, que estuvo liderada en un inicio por Vin Diesel y Paul Walker, interpretando a Dominic Toretto y Brian O’Conner.

Con el paso del tiempo la saga “Fast and Furious” ha crecido exponencialmente. Inició como un retrato de las carreras callejeras hasta convertirse en verdaderas obras de espionaje mundial, contrabando y explosiones por donde quiera que vayan los protagonistas. La próxima entrega será “F9”, donde nuestros personajes llegarán al espacio para enfrentar nuevos retos y aventuras.

A lo largo de la franquicia de “Rápidos y furiosos” hemos visto a una gran cantidad de actores que dejaron huella y formaron parte de la historia, ya sea en una o más de una película. Este es el caso de Vince, personaje que apareció en “Fast and The Furious” y “Fast Five”. Aquí te contamos qué pasó con el actor que dio vida a Vince.

Vince apareció en “Fast and The Furious” y “Fast Five”. (Foto: Universal Studios)

RÁPIDOS Y FURIOSOS: QUÉ PASÓ CON MATT SCHULZE, EL ACTOR QUE HACÍA DE VINCE

El actor Matthew Schulze interpretó a Vince en dos películas de la saga “Rápidos y furiosos”, “Fast and The Furious” y “Fast Five”. Vince conoció a Dom en tercer grado, después de lo cual rápidamente se convirtieron en mejores amigos. Vince se opuso a la inclusión de Brian en el equipo, especialmente porque Mia Toretto favorecía a Brian sobre él. Tiene un fuerte sentido de lealtad hacia Dom y considera al equipo como su familia.

Vince resultó gravemente herido cuando un camionero le disparó, cuyos envíos intentó secuestrar. Tenía heridas de bala, laceraciones profundas y hemorragia interna. Su brazo quedó atascado en un cable, pero Brian lo libera. Finalmente, murió en “Fast Five”, la quinta película de la llamada ‘The Fast Saga’. ¿Qué pasó con Matthew Schulze tras su paso por “Rápidos y furiosos”?

Matthew Schulze es un actor y músico estadounidense. Se hizo conocido por su papel de Vince en “Fast and The Furious” y “Fast Five”. Participó en varias películas y series de televisión, demostrando su talento y versatilidad.

Schulze hizo su debut en la pantalla grande en la película de acción Blade de 1998, donde interpretó a Crease. También estuvo en un episodio de Charmed, titulado “Dream Sorcerer”. En 1999, Schulze obtuvo un papel principal en la película “Dementia” de Woody Keith.

Su siguiente película fue la comedia para adolescentes “Boys and Girls”. En 2001, protagonizó “Downward Angel”. El mismo año también apareció en The Fast and the Furious. Schulze regresó en Blade II interpretando al vampiro asesino Chupa Bloodpack, y en el mismo año Schulze fue elegido como otro villano en The Transporter. En 2004 apareció en Torque.

Tras su paso por “Rápidos y furiosos”, Matthew Schulze participó en la película “Punto de accion”, el último proyecto en el que participó. Desde entonces no se le ha visto en otra producción cinematográfica.

Schulze también ha trabajado en series de televisión como “Pacifico Azul”, " Encantado”, “Séptimo cielo”, “CSI Miami”, “Ley y orden: Unidad de víctimas especiales” y “Malas hierbas”.

El actor estadounidense tiene actualmente 48 años. Tiene una cuenta en Instagram, pero no es un usuario activo en esa red social. Solo ha compartido tres fotografías, la última fue de julio de 2017.