Link de Zelda habría sido un personaje femenino en los planes originales de Nintendo [FOTOS]

Que The Legend Of Zelda es una de las sagas más importante en la historia de los videojuegos es algo que nadie puede dudar. Junto a Link hemos vivido más de una docena de historias que han encandilado a millones de fans a lo largo de los años. Y como bien sabes, durante toda la existencia de la saga de The Legend Of Zelda ha habido una tendencia un tanto cómica de confundir al pobre Link atribuyéndole el nombre de Zelda.



Pero parece que detrás de todo este 'meme' puede haber algo de cierto. La cuenta de Twitter de 'Kazzykazycom' ha recuperado un ejemplar de la revista Shonen Captain de 1986 en el cual se hacían eco del primer The Legend Of Zelda para NES. La curiosidad del artículo es que las ilustraciones que acompañan al análisis nos muestran un link en versión femenina.



Zelda Zelda

Zelda Zelda

Zelda Zelda

Durante la saga del famoso Zelda hemos podido ver muchas versiones de Link mas adulto, mas joven, de niño, pero nunca se la habia visto caracterizado como peersonaje femenino ( sin tomar en cuenta la de Breath Of The Wild, claro). Y es una imagen que esta sorprendiendo a los fans de la saga. Aunque no es algo nuevo ya que en palabras de Eiji Aonuma para la revista Time, en Ocarina Of Time ya buscaron un Link que tuviera genero neutro.

Estas palabras junto con las ilustraciones ahora descubiertas nos hacen replantearnos sobre la idea inicial de Nintendo con Link, si finalmente querían que fuese un personaje femenino y se echó para atrás el proyecto o si simplemente fue un error de la revista. De ser lo primero, desde luego, es algo que han seguido explorando después.



A pesar de no llegar a haber recibido esa versión femenina en la versión de NES, si que existe Linkle, un personaje femenino jugable en Hyrule Warriors que se basa en Link y que no sabemos si llegaremos a ver en un futuro en un juego canon de la saga.