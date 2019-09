PlayStation 4: MedieEvil Remake, pasos para descargar la demo gratuita del juego 

Las últimas

[{"id":133415,"title":"PS4: \"The Last of Us Part II\" tiene fecha oficial de lanzamiento","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps4-the-last-of-us-part-ii-fecha-oficial-lanzamiento-playstation-133415","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8baff3104e0.jpeg"},{"id":133411,"title":"Sin Champions League: Barcelona revel\u00f3 el estado de Lionel Messi tras golpe ante Villarreal","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-lionel-messi-sufre-lesion-muslo-izquierdo-jugara-inter-milan-champions-league-133411","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8baa476e40a.jpeg"},{"id":133413,"title":"Pensando en Uruguay y en convencer a Sampaoli: Cueva realiza entrenamiento especial en Brasil [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-christian-cueva-realiza-entrenamiento-especial-brasil-video-nczd-133413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8baa8407fbf.jpeg"},{"id":133412,"title":"Apex Legends: el 'crossplay' o juego cruzado entre PS4, Xbox One y PC estar\u00eda en camino","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-crossplay-juego-cruzado-ps4-xbox-one-pc-estaria-camino-133412","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba99977314.jpeg"},{"id":133406,"title":"Jersson V\u00e1squez y su pol\u00e9mica frase dirigida a las estad\u00edsticas de Pablo Bengoechea en los cl\u00e1sicos","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-jersson-vasquez-polemica-frase-estadisticas-favor-pablo-bengoechea-clasicos-133406","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba5997a87a.jpeg"},{"id":133414,"title":"FIFA 20: De Bruyne y Countinho son los jugadores m\u00e1s codiciados del Equipo de la Semana","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-bruyne-countinho-son-jugadores-codiciados-equipo-semana-133414","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8baa9a96175.jpeg"},{"id":133403,"title":"Piqu\u00e9 lo tiene claro: capit\u00e1n del Barcelona juntar\u00e1 a todo el equipo en cena para 'unir fuerzas'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-noticias-gerard-pique-juntara-equipo-cena-unir-fuerzas-133403","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8baae5d7f43.jpeg"},{"id":133401,"title":"Con Zlatan y dos peruanos: los cracks que sonaron en Boca Juniors, pero terminaron en 'fail' [FOTOS]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/ibrahimovic-boca-juniors-otros-cracks-sonaron-casa-amarilla-terminaron-fichajes-fail-fotos-133401","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba918c16f4.jpeg"},{"id":133409,"title":"\u00bfQu\u00e9 dijo Manuel Barreto sobre el cl\u00e1sico entre Universitario y Alianza Lima?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-manuel-barreto-pronuncio-clasico-universitario-deportes-alianza-lima-133409","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d8283801d980.jpeg"},{"id":133408,"title":"Dota 2: Team Anvorgesa en el Midas Mode 2 EN VIVO, regresa el mejor equipo de Latino Am\u00e9rica","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-team-anvorgesa-midas-mode-2-vivo-regresa-mejor-equipo-latino-america-133408","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba517d5fc8.jpeg"},{"id":133337,"title":"\u00a1Conectados desde el Estadio Caliente! Tijuana vs. Morelia EN VIVO por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tijuana-morelia-vivo-online-directo-fox-sports-tudn-tv-azteca-liga-mx-apertura-2019-fecha-hora-canal-estadio-caliente-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-133337","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8acd06630c4.jpeg"},{"id":133303,"title":"\u00a1Desde el Isidro Romero! Bacelona SC vs. El Nacional EN VIVO juegan por 'semis' de Copa Ecuador 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/barcelona-vs-nacional-vivo-online-directo-transmision-canal-futbol-gol-tv-copa-ecuador-cuartos-final-monumental-isidro-romero-guayaquil-nczd-133303","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8af21582575.jpeg"},{"id":133398,"title":"Tan solo uno del Barcelona: Vinicius, Joao F\u00e9lix y todos los nominados al Golden Boy 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vinicius-junior-40-nominados-golden-boy-2019-liga-santander-fotos-133398","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba5e456fc8.jpeg"},{"id":133404,"title":"Thor: Dr. Strange nunca m\u00e1s fue visto con este cl\u00e1sico detalle en su indumentaria","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-dr-strange-visto-clasico-detalle-indumentaria-marvel-133404","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba5244a417.jpeg"},{"id":133400,"title":"Universitario vs. Alianza Lima: cl\u00e1sico se jugar\u00eda con seis \u00e1rbitros para reducir margen de error","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-clasico-jugaria-seis-arbitros-reducir-margen-error-133400","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba2eab4010.jpeg"},{"id":133402,"title":"PlayStation 4: MedieEvil Remake, pasos para descargar la demo gratuita del juego","categoria":"Retrogaming","slug_categoria":"depor\/depor-play\/retrogaming","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/retrogaming","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/retrogaming\/playstation-4-medieevil-remake-pasos-descargar-demo-gratuita-juego-133402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba1a8c52d5.jpeg"},{"id":133250,"title":"Con Hazard y James Rodr\u00edguez, Real Madrid vs. Osasuna en el Bernab\u00e9u por LaLiga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-osasuna-vivo-online-directo-directv-sports-movistar-telemadrid-cadena-bein-sports-fecha-6-laliga-santander-espana-santiago-bernabeu-minuto-minuto-colombia-mexico-estados-unidos-live-133250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8ad7ae5d73e.jpeg"},{"id":133405,"title":"Las c\u00e1balas de \u00c1ngel Comizzo y Pablo Bengoechea en el torneo Clausura","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-cabalas-angel-comizzo-pablo-bengoechea-torneo-clausura-video-nnav-133405","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8ba16327f96.jpeg"},{"id":133316,"title":"En el Bernab\u00e9u, Real Madrid vs. Osasuna: fecha, horarios de TV y canales en HD por LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-osasuna-vivo-online-ver-fecha-hora-canales-directo-guia-directv-movistar-programacion-fecha-6-liga-santander-2019-133316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8ad9cb39cd8.jpeg"},{"id":133178,"title":"V\u00eda TUDN hoy: Cruz Azul vs. Monterrey gratis por fecha 11 del Apertura 2019 Liga MX | Canal 5 ESPN 2","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-monterrey-vivo-directo-online-tudn-canal-5-espn-torneo-apertura-liga-mx-yoshimar-yotun-univision-deportes-mexico-estadio-azteca-133178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8ae8571e877.jpeg"},{"id":133399,"title":"Dr. Jekyll y Mr. Hyde: 'Conexi\u00f3n Barcelona', por Adri\u00e0 Corominas","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/dr-jekyll-mr-hyde-133399","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a82e20a53a.png"},{"id":133396,"title":"\"Marvel\": Spider-Man pudo saber que los Elementales son un enga\u00f1o desde esta escena de \"Far From Home\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-spider-man-pudo-elementales-son-engano-escena-far-from-home-spiderman-hombre-arana-133396","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b9d1b108e0.jpeg"},{"id":133364,"title":"Leao Butr\u00f3n: \"Universitario de Deportes est\u00e1 c\u00f3modo y a nosotros nos est\u00e1 costando un poco m\u00e1s\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportesvs-alianza-lima-leao-butron-u-comodo-costando-133364","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/30\/5d699be38fee7.jpeg"},{"id":133393,"title":"Manchester United piensa en Pochettino para enero de 2020 y el DT llegar\u00eda con un crack al lado","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-2020-manchester-united-piensa-pochettino-enero-llegaria-eriksen-133393","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b9c318774d.jpeg"},{"id":133397,"title":"Pablo Bengoechea descarta presi\u00f3n contra arbitraje encargado del cl\u00e1sico","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-pablo-bengoechea-descarta-presion-arbitraje-encargado-clasico-video-nnav-133397","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b9bf8e46f5.jpeg"},{"id":133387,"title":"'Nica...ragua' vot\u00f3 por \u00e9l: capit\u00e1n de ese pa\u00eds denuncia fraude en el 'The Best' de Lionel Messi","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-the-best-capitan-nicaragua-denuncia-d10s-ve-resultado-oficial-133387","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b94a54912e.jpeg"},{"id":133395,"title":"FIFA 20: jugadores realizan manifestaci\u00f3n contra EA Sports por este cambio en el videojuego","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-jugadores-realizan-manifestacion-ea-sports-cambio-videojuego-133395","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b99d0d992c.jpeg"},{"id":133385,"title":"Jos\u00e9 Carvallo figura en la agenda de Ricardo Gareca para enfrentar a Uruguay","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-jose-carvallo-agenda-ricardo-gareca-enfrentar-uruguay-133385","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8f46c743c.jpeg"},{"id":133372,"title":"De Rossi ser\u00eda convocado por Italia para las Eliminatorias a la Eurocopa 2020","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-rossi-seria-convocado-italia-eliminatorias-eurocopa-2020-nczd-133372","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b7fac2063b.jpeg"},{"id":133382,"title":"Roberto Ovelar se emociona por Alianza y calienta el cl\u00e1sico en el Monumental: \"Matute es una caldera\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-universitario-deportes-recuerdo-matute-caldera-afirmo-roberto-ovelar-133382","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/03\/01\/58b6d2d6b6f20.jpeg"},{"id":133390,"title":"\u00bfSigue siendo el mismo? Las dudas con Luis Su\u00e1rez en el FC Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/luis-suarez-debe-titular-uruguayo-fc-barcelona-liga-santander-champions-league-espana-dpm-133390","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b5633a51e8.jpeg"},{"id":133394,"title":"Dragon Ball Super: \u00a1el anime regresar\u00eda en el 2020! GeGeGe no Kitaro le da espacio a Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-regresaria-2020-gegege-kitaro-le-da-espacio-goku-dragon-ball-anime-toei-animation-fecha-regreso-estreno-133394","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b97b439aab.jpeg"},{"id":133391,"title":"\u00a1Seguimos sumando! Mar\u00eda Bel\u00e9n Bazo clasific\u00f3 a los Juegos Ol\u00edmpicos de Tokio 2020 en windsurf","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/maria-belen-bazo-clasifico-juego-olimpicos-tokio-2020-windsurf-campeonato-mundial-italia-nczd-133391","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b95c540f3a.jpeg"},{"id":133392,"title":"Dragon Ball Super: la prueba de que Gogeta SSJB est\u00e1 sobrevalorado en su pelea contra Broly","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-prueba-gogeta-ssjb-sobrevalorado-pelea-broly-dbs-dragon-ball-133392","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b97201a152.jpeg"},{"id":133388,"title":"\u00bfZlatan llega a Boca? La respuesta de su representante sobre la posibilidad de jugar en la Bombonera","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/boca-juniors-zlatan-ibrahimovic-revelacion-representante-posibilidad-fiche-xeneizes-superliga-argentina-133388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b9675524a4.jpeg"},{"id":133367,"title":"'The Best' le pas\u00f3 factura: la negligencia de Lionel Messi y Barcelona en su nueva lesi\u00f3n en Espa\u00f1a","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-negligencia-ceremonia-the-best-pudo-influir-nueva-lesion-barcelona-133367","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b794a1191c.jpeg"},{"id":133389,"title":"El trabajo especial que realiza \u00c1ngel Comizzo para contrarrestar la fortaleza de Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-especial-realiza-angel-comizzo-contrarrestar-fortaleza-alianza-lima-133389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d3634c1cb98f.jpeg"},{"id":133361,"title":"\u00a1No salgas el viernes! Barcelona y Real Madrid con fecha y hora oficial del primer Cl\u00e1sico del 2019-20","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-dia-fecha-horarios-canales-primer-clasico-temporada-liga-santander-2019-133361","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b6add8bf87.jpeg"},{"id":133381,"title":"\"\u00bfLo tienes?\": Zlatan Ibrahimovic meti\u00f3 gol detr\u00e1s de arco y pregunt\u00f3 si lo grabaron [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-zlatan-ibrahimovic-metio-gol-detras-arco-pregunto-grabaron-video-133381","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b925962262.jpeg"},{"id":133386,"title":"\"Joker\": Warner Bros. responde a la controversia sobre la violencia en la pel\u00edcula del Guas\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-warner-bros-responde-controversia-violencia-pelicula-guason-133386","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b92b7ca0da.jpeg"},{"id":133258,"title":"Esta noche, Am\u00e9rica vs Ju\u00e1rez a trav\u00e9s de TUDN y Canal 5: se enfrentan hoy por el Torneo Apertura de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-juarez-vivo-online-directo-transmision-tudn-canal-5-televisa-liga-mx-torneo-apertura-2019-fecha-11-benito-juarez-mexico-nczd-133258","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8aee8735fb5.jpeg"},{"id":133269,"title":"\"Joker\": \u00bfGuas\u00f3n tendr\u00e1 segunda parte? Esto es lo que dijo Joaquin Phoenix","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-joaquin-phoenix-deja-entrever-haber-secuela-guason-133269","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a56aab7fc1.jpeg"},{"id":133246,"title":"HOY Atl\u00e9tico de Madrid vs Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO: con Kubo titular, chocan por Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/atletico-madrid-vs-mallorca-vivo-online-directo-directv-sports-movistar-bein-sports-fecha-6-laliga-santander-2019-espana-son-moix-iberostar-colombia-mexico-estados-unidos-live-sports-event-nczd-133246","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8fbb9f790.jpeg"},{"id":133384,"title":"Yoshimar Yot\u00fan narra detalles de peculiar festejo cada vez que anota un gol","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/mexico-yoshimar-yotun-cuenta-festeja-goles-imitando-conocido-dibujo-animado-video-nnav-133384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8daaab66e.jpeg"},{"id":133300,"title":"Dragon Ball Super: Vegeta descubri\u00f3 a unos Yardrat un tanto diferentes a los de Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-misterio-yardrat-akira-toriyama-soluciono-dragon-ball-anime-mexico-133300","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a7e89be9fe.jpeg"},{"id":133383,"title":"\u00a1Es oficial! Daniel Bryan y Roman Reigns chocar\u00e1n con Erick Rowan y Luke Harper en Hell in a Cell 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-daniel-bryan-roman-reigns-chocaran-erick-rowan-luke-harper-hell-in-cell-2019-133383","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8f7002cf6.jpeg"},{"id":133139,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00a1Black Widow seguir\u00eda viva seg\u00fan foto filtrada! Te sorprender\u00e1 este detalle","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-foto-filtrada-revela-black-widow-sigue-vida-ucm-avengers-4-marvel-cine-133139","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/05\/5ccf445264544.jpeg"},{"id":133276,"title":"\u00a1Conectados desde el Ol\u00edmpico Atahualpa! Independiente del Valle vs. Corinthians EN VIVO por Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/independiente-valle-vs-corinthians-vivo-online-directo-copa-sudamericana-2019-directv-sports-teleamazonas-globo-gol-tv-sportv-semifinal-vuelta-atahualpa-quito-live-sports-event-nczd-133276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8ae6a7e198a.jpeg"},{"id":133345,"title":"HOY | Sport Huancayo vs. Cantolao en EN VIVO en partido de ida por la semifinal de la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-huancayo-vs-cantolao-golperu-vivo-online-ida-semifinal-copa-bicentenario-gol-peru-nczd-live-sports-event-fecha-hora-canal-133345","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8adc8deebf2.jpeg"}]