Faltan pocos días para el Galaxy Unpacked. Samsung tiene preparado el lanzamiento de nuevos dispositivos para el miércoles 10 de julio de 2024. La compañía no ha confirmado ningún rumor y así es siempre en la previa de eventos importantes; sin embargo, hay un montón de datos que se han filtrado en redes sociales y merecen tu atención.

Los dispositivos que veremos de todas maneras en el Galaxy Unpacked son el Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6. Del primero sabemos que el diseño sería más rectangular y liviano respecto a la generación anterior. El procesador Snapdragon 8 Gen 3 supondrá una mejora en el rendimiento mientras el lápiz óptico no vendría integrado a la carcasa sino a un estuche especial.

Supuesta ficha técnica del Galaxy Z Fold6

Pantallas: Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz

Batería: 4400 mAh

Cámaras traseras: 50 MP + 12 MP + 10 MP

Selfie: 4 MP y 10 MP

Precio: 1899 dólares

El Galaxy Z Flip6 compartirá el mismo chipset del Z Fold6 y se parecerá a la generación anterior salvo por una nueva pantalla externa. También traerá una batería más grande y una mejora en la autonomía según la gestión energética del procesador.

Supuesta ficha técnica del Galaxy Z Flip6

Pantallas: Dynamic AMOLED 2X 120Hz

Batería: 4000 mAh con carga de 25 W

Cámaras traseras: 50 MP + 12 MP

Selfie: 10MP

Precio: 1200 dólares

Qué se saben del Galaxy Buds3 y Galaxy Watch7

Los nuevos Galaxy Buds podrían incluir cancelación activa de ruido, mayor autonomía, salida de audio en HD y la capacidad de emparejarse con dos equipos en simultáneo. Los precios podrían ser de 139 y 229 dólares según la versión.

Respecto a los relojes inteligentes, Samsung prepara el lanzamiento de los Galaxy Watch7 y Watch7 Ultra. Este último vendría con un marco de titanio similar al S24 Ultra y la caja será cuadrada con una pantalla circular.

Los renders compartimos en Internet sugieren que el dispositivo pueda tener una esfera de 47 mm, un procesador de 3 nm, una batería de 590 mAh, un nuevo botón y funciones adicionales sobre el Watch 7. El precio del Watch7 Ultra tendría como base 699 dólares.

El Galaxy Watch7 tendría dos tamaños: el de 40 mm con una batería de 300 mAh y 44 mm con 425 mAh. El procesador también será de 3 nm e incluirá funciones para el seguimiento de la salud. Se espera, además, que la carga sea de 15 W con protección IP68. El precio inicial sería de 299 dólares.

Qué se sabe del Galaxy Ring

El Galaxy Ring fue presentado en el Unpacked de enero y en el Mobile World Congress (MWC). Poco se sabe del dispositivo. Hay el rumor de que tenga sensores de monitoreo de salud y sirva para hacer transacciones inalámbricas a través de Samsung Pay. Su precio de salida sería de 300 a 350 dólares.

Cómo ver el Samsung Galaxy Unpacked

El evento está programado para el miércoles 10 de julio a las 6 AM PET / 9 AM ET / 2 PM BST y se llevará a cabo en París (Francia). Podrás verlo en vivo desde la cuenta oficial de Samsung en YouTube.

Perú / Colombia / Ecuador - 8:00 am

Argentina / Uruguay / Brasil - 10:00 am

Chile / Venezuela / Bolivia / Paraguay - 9:00 am

México - 7:00 am

Te puede interesar