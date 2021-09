Para encontrar un sitio ya no es necesario utilizar una brújula, estas quedaron en el pasado, ahora, todo se hace a través del smartphone con el aplicativo Google Maps, una plataforma que sirve para llegar a cualquier rincón del planeta con solo colocar la ubicación a la que quieres dirigirte. En esta oportunidad, te enseñaremos un truco que será de mucha utilidad para ti si lo que quieres es encontrar el vehículo que aparcaste en el estacionamiento.

Seguro que alguna vez has ido en coche a un centro comercial y has estacionado tu vehículo al igual que cientos de personas, el problema ocurre cuando lo quieres encontrar, pues muchas veces no sabes donde lo has dejado y pierdes tiempo tratando de encontrarlo o pidiendo ayuda al personal del establecimiento.

Aprovecha la tecnología que te ofrece Google Maps, ya que la app tiene la capacidad de guardar el punto exacto donde has aparcado tu vehículo. Además, la herramienta funciona tanto para los móviles con sistema operativo iOS de Apple como Android.

CÓMO LOCALIZAR UN COCHE ESTACIONADO CON GOOGLE MAPS

Primero, asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o la App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o la App Store. Luego, en el lugar exacto donde estás dejando el vehículo pulsa por unos segundos hasta que aparezca la chincheta de color rojo.

Agregar etiqueta (Foto: Mag)

En la parte inferior te aparecerá la sección ‘Marcador’, deslízala hacia arriba para ver más opciones.

Ahora, presiona en la opción ‘Etiquetar’ y agrégale un nombre a la nueva etiqueta, recomendamos el siguiente: “Estacionamiento de vehículo”.

Después toca en ‘Agregar etiqueta’.

Listo, cuando quieras encontrar tu vehículo solo dirígete a la sección ‘Guardados’ ubicada en la parte inferior.

Haz clic sobre la etiqueta que guardaste y finalmente toca en ‘Indicaciones’ para que Google Maps empiece a guiarte.

Indicaciones (Foto: Mag)

¿Tienes problemas con Google Maps? Si la aplicación se bloquea en tu teléfono o tablet, o tiene otro problema que afecta a tu experiencia, sigue esta serie de pasos haciendo clic aquí para ingresar al soporte de ayuda de Google.