Google sigue trabajando en la privacidad de los usuarios, quienes podrán ser notificarnos cada vez que algún dato personal (correo electrónico, número telefónico o dirección) aparezca en un nuevo resultado del buscador. Si es que quieres que nadie sepa de ti, esta la opción que deberías activar cuanto antes.

Lástima que tanta maravilla no está al alcance de todos. La herramienta “Results about you” es la responsable de notificar al usuarios cuando quede expuesto en Internet, pero no está disponible a nivel global. Imaginamos que será así en cuestión de semanas hasta que actualicen los servidores.

“En los próximos días, implementaremos un nuevo panel que le permitirá saber si los resultados web con su información de contacto aparecen en la Búsqueda. Luego, puede solicitar rápidamente la eliminación de esos resultados de Google, directamente en la herramienta. También le notificaremos cuando aparezcan nuevos resultados de la web que contengan su información de contacto en la Búsqueda, para brindarle mayor tranquilidad”, reza el comunicado de Google en su blog oficial.

Quienes detecten que sus datos privados están expuestos en Internet podrán enviar una solicitud para su eliminación desde la página de resultados de búsqueda; ya no será necesario buscar en la web de soporte de Google para recién enviar el formulario. Ahora todo estará disponible al alcance de un par de clics sin salirte de la ventana.

Cómo acceder a Results about you

Los usuarios pueden acceder a esta herramienta haciendo clic en la foto de su cuenta de Google y seleccionando “Results about me”, o visitando el siguiente enlace goo.gle/resultsaboutyou. “Esta herramienta está disponible en EE.UU. en inglés para empezar, y estamos trabajando para llevarla pronto a nuevos idiomas y ubicaciones”, señalan.

Al no haber fecha estimada para la llegada de la función al resto de mundo, estimamos que el lanzamiento será escalonado y tardará un par de semanas. Mejor es tarde que nunca.

Cabe precisar que la eliminación de los enlaces en Google no significa necesariamente que la información haya sido borrada. Google funciona como un gran directorio de páginas webs, por lo que el borrado de información personal se restringe a los resultados de búsqueda, no a la eliminación de la página que contiene la información del usuario.

Cómo pedir la eliminación de datos personales en Google

Visita la página de ayuda ( clic aquí ) para eliminar datos de identificación personal específicos o contenido doxing.

) para eliminar datos de identificación personal específicos o contenido doxing. Desplázate hacia abajo y encuentra la opción “Cómo comenzar una solicitud de eliminación” . Haz clic en ella.

. Haz clic en ella. La pestaña te redirigirá a un formulario en línea. Dependiendo de lo que desees hacer con la información, deberás seleccionar una opción específica.

Puedes enviar hasta 1000 enlaces al mismo tiempo.

Google te pedirá que proporciones tu nombre completo, país de residencia y dirección de correo electrónico. Estos datos son necesarios ya que solo se permite a los afectados o a un representante legal solicitar la eliminación de los datos.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los meses en nuestras plataformas de audio disponibles.