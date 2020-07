WhatsApp permite silenciar un chat del cual no te quieres salir ni eliminar, pero sí evitar que las notificaciones no te lleguen o interrumpan; sin embargo, lo usual es que dure por un breve período de tiempo, algo de lo que muchos usuarios se han quejado buscando que lo máximo no solo sea de un año. Por fin, tras mucho tiempo, la beta de WhatsApp lo permite. ¿Quieres saber cómo? Pues lee la siguiente nota.

Ya está disponible en la versión beta para Android 2.20.197.3, que puede obtenerse a través del Programa Beta de Google Play, en el cual los usuarios pueden obtener el nuevo WhatsApp que te permite silenciar un chat para siempre.

Hasta ahora, WhatsApp te permite silenciar un chat bajo tres opciones, las cuales son por 8 horas, una semana y un año; sin embargo, y según información de Wabetainfo, está trabajando para desarrollar y mejorar la función ‘Silenciar siempre’ antes de lanzarla, por lo que podría no estar disponible para todos, pero sí si descargas la beta desde Google Play.

Para ello, solo debes ir la siguiente enlace, accede con tu cuenta y presiona en “convertirse en betatester”. Google Play reemplazará la versión actual de WhatsApp con la más reciente actualización beta, y continuará haciéndolo mientras exista una nueva versión en desarrollo.

¿Cómo saber si te han silenciado?

Si tienes sospechas de que tu amigo te ha silenciado en WhatsApp, usa este truco. (Foto: Mockup)

Existen 3 tipos de trucos para saber con seguridad que alguien te ha silenciado en WhatsApp. Es bastante fácil y no te demandará mucho tiempo ¡Toma nota!:

Si tienes a tu amigo cerca: Si sospechas que tu compañero te ha silenciado y esta cerca, entonces trata de enviarle un mensaje de WhatsApp y ver si su teléfono le avisa. Si tiene a mano su móvil pero no suena ni vibra después de recibir el mensaje, ni se muestra una notificación de WhatsApp, esto quiere decir que nos habrá silenciado.

Ayuda de un amigo: Si tienes sospechas de que te han silenciado, entonces dile a tu amigo que le envíe un mensaje a ese contacto. Si le contesta rápido, eso quiere decir que es posible que te haya callado.

Si está en un grupo: Si el amigo que sospechas que te ha silenciado en WhatsApp se encuentra en un grupo, trata de citarlo. Así, garantizarás que recibe el mensaje mediante alarmas o de vibración, y que lo lee de forma plenamente consciente.

Nuevos emojis de WhatsApp

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

Uno de los emojis que se verán en WhatsApp es de la madre dando biberón. (Foto: Emojipedia)

Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Conoce los nuevos emojis que llegarán a WhatsApp el 2020. (Foto: Emojipedia)

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando. ¿Cuáles son los nuevos? Aquí te los presentamos.

Estos son los nuevos emojis que llegasrán el 2020. (Foto: WhatsApp)

Entre los nuevos rostros encontraremos el emoji que de la carita feliz con una lagrima de emoción, también el hombre de bigote y gafas pronunciadas, se encuentran habilitadas además la mano apretada, personas abrazándose, el ninja.

Estos son algunos emojis que podrás ver en WhatsApp el 2020. (Foto: Emojipedia)

También se verá a personas en traje de tuxedo, de novia, hombre y mujeres dando biberón a sus hijos, Santa Claus sin bigote, el corazón y los pulmones.

Por otro lado, en la sección animales encontraremos la planta en maceta, el gato negro, el castor, la cara del oso polar, el bisonte, el mamut, el dodo, la pluma, el escarabajo, la foca, la mosca, la cucaracha, la lombriz, la roca, la madera.

Sobre los alimentos hallaremos la aceituna, el blueberry, el pimiento, el pan pita, el tamal, el fondue, el té burbuja y la tetera.

Emojipedia también indicó que en WhastApp se agregarán nuevos lugares como la choza, el pickup, la patineta. Mientra que en la sección de objetos tendremos la varita mágica, la piñata de colores, la muñeca rusa, la aguja e hilo, el nudo, la sandalia, el acordeón, el casco militar, el tambor largo, la moneda, el serrucho, el búmeran.

El emoji de Chaparrón Bonaparte y otros se verán en WhatsApp el 2020. (Foto: Emojipedia)

Otros objetos que también estarán presentes son el gancho, el desarmador, el espejo, la escalera, la ventana con cortinas, el desatorador, la trampa para ratones, la baqueta, el cartel, el cepillo de dientes con pasta dental, y la lápida.

Finalmente, otros emojis que llegarán a WhatsApp son las banderas y los símbolo estarán el signo del elevador, el símbolo transgénero, la bandera de transgénero.

El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.

Según un estudio mundial de la consultora Brandwatch sobre Twitter, los emojis son más usados por mujeres (61 %) que por hombres (39 %) y fundamentalmente se usan para expresar emociones positivas -tres cuartas partes tienen significado optimista.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.