¿Tienes problemas con algún contacto de WhatsApp que realiza spam durante la época electoral 2021? Pues debes saber que es posible silenciarlo o bloquearlo. De esta forma, también puedes eliminar a contactos que se dedican a realizar ventas o que simplemente son molestos y te ofrecen algún servicio.

Recuerda que se trata de una opción que puedes revertir en caso desees retomar contacto con la persona bloqueada. Si es alguien tóxico o simplemente te escribe para molestar, también puedes realizar un reporte para que se sancione esta cuenta.

Antes de desbloquear un contacto debes saber que no recibirás los mensajes, ni alertas de llamadas ni actualizaciones de estado que te haya enviado con anterioridad. Por otro lado, si no habías guardado en tu biblioteca de contactos el númeron no podrás restaurarlo en tu móvil.

¿Cómo bloquear un contacto de WhatsApp?

Bloquear a un contacto

Abre WhatsApp, toca Más opciones > Ajustes .

> . Toca Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados.

Toca Añadir.

Busca o selecciona el contacto que quieras bloquear.

Bloquear un número de teléfono desconocido

Abre el chat en WhatsApp con el número desconocido.

Toca BLOQUEAR .

. Toca BLOQUEAR o bien REPORTAR Y BLOQUEAR, para reportar y bloquear el número.

Al bloquear un número, no recibirás los mensajes ni se mostrará en tu celular el contacto. Los bloqueados tampoco podrán ver tu información de perfil, ni cambios de tu foto.

Ten en cuenta que también puedes desbloquear a un contacto siguiendo estos pasos:

En WhatsApp, toca Más opciones > Ajustes .

> . Toca Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados .

> > . Toca el nombre del contacto que quieras desbloquear.

Toca Desbloquear a {contacto}. Ahora tú y tu contacto podrán intercambiar mensajes y llamadas, y ver sus actualizaciones de estado.

Por qué aparece un extraño círculo cuando envío un mensaje en WhatsApp: solución

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería que muchos usan en el mundo para poder comunicarse con otra persona a cualquier hora, como es el caso de tu pareja, tu compañero de trabajo o primos. En la actualidad es posible reproducir los audios que recibes en la app a una velocidad de 1x, 1.5x y 2x, este último siendo el doble de lo normal. Pero no es el único truco.

WhatsApp también cuenta con una nueva función que te permite activar los mensajes que desaparecen luego de 7 días si no son vistos por tu contacto. Sin embargo, muchas personas tienen una serie de problemas al momento de mandar un texto.

¿Te apareció un círculo al lado de tu mensaje al momento de enviarlo? ¿Sabes realmente qué es lo que significa? Pues aquí te explicaremos por qué suele mostrarse y qué es lo que debes hacer cuando eso suceda a fin de solucionarlo en menor tiempo.

Como sabes, cuando mandar un texto siempre aparece en WhatsApp ya sea un check gris que significa que tu notificación o alerta ha sido enviada, también puede aparecer el doble check gris. Si se muestra el doble check azul, quiere decir que la otra persona ha leído tu mensaje.

Ahora te explicaremos qué significa realmente el círculo que se muestra al lado de tus textos. Muchas veces esto aparece cuando estás desconectado de internet, ya sea que hayas activado el “modo avión” o simplemente hayas deshabilitado tus datos.

Eso quiere decir, sobre todo, que tu mensaje está a la espera de ser enviado y que, cuando te vuelvas a conectar a la red, este será mandado con normalidad, así WhatsApp esté cerrada.

¿Cómo lo soluciono? Para que nunca más se vuelva a mostrar el círculo al lado de tus mensajes, antes de mandarlo simplemente revisa que estés conectado a internet. En caso tengas activo el wifi, revisa que tu router esté recibiendo señal de parte de tu operador.

Otra solución también es colocarle un chip o NanoSIM en tu celular a fin de que este pueda usar la data de tu plan contratado. Para ello simplemente anda a Ajustes y revisa que se haya detectado la red móvil.

Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.