Una de las cosas que siempre temo es que se me llene el celular demasiado rápido. Aún existen en el mercado dispositivos que tienen entre 64 GB y 128 GB de almacenamiento. Si bien puede sonar alto, en ciertos casos no es el más cómodo. El tener un espacio limitado genera que tengas que estar borrando ciertas aplicaciones o documentos. Como sabes WhatsApp tiende a guardar todas las fotos y videos que recibes en tu smartphone; sin embargo, si quieres borrarlas, pero que no se terminen eliminando de tu dispositivo, entonces debes seguir este paso que te menciono para que continúes viendo ese archivo multimedia desde tus chats.

Cómo borrar fotos de WhatsApp de tu galería sin eliminar nada

No hay necesidad tampoco de que debas realizar algún tipo de configuración en los Ajustes de tu móvil .

. Solo deberás ingresar a WhatsApp .

a . Allí anda a Configuración y dirígete a “Almacenamientos y datos” .

. En seguida debes recurrir a “Descarga automática de archivos” .

. Solo tienes que pulsar sobre “Wifi y datos móviles” en la sección de Fotos.

WHATSAPP | De esta manera podrás evitar que tus fotos se guarden en tu celular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Define que Nunca .

. De igual manera con el video.

Ahora anda a “Chats” y presiona sobre “Guardar en fotos”.

Deberás deshabilitar esa pestaña. De esa forma se borrarán todas la imágenes de WhatsApp que se encuentran en tu terminal.

WHATSAPP | No olvides desactivar el guardado automático. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, si quieres acceder a ellas, solo basta con ir a la conversación y visualizarla nuevamente.

De esa manera tú definirás si deseas o no que una imagen se descargue en tu móvil y se visualice en tu galería.

