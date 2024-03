WhatsApp Messenger es la plataforma de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, ya que hasta la presente fecha supera los 4 mil millones de usuarios y se estima que la cifra continúe en ascenso, sin embargo, algunas personas no están contentas con la seguridad y privacidad que le ofrece la aplicación perteneciente a Meta, pues consideran que no protege su información al 100% y existen muchos casos de estafas, extorsiones, amenazas, etc., a esto hay que incluir la gran cantidad de ciberdelincuentes que tratan de robarte dinero. Hoy te diré cuáles son las otras alternativas de mensajería rápida que puedes descargar si piensas desinstalar o eliminar tu cuenta de WhatsApp, así no te quedarás incomunicado.

Estas son las 5 alternativas si ya no vas a utilizar WhatsApp

: la compañera de WhatsApp, pues pertenece al grupo Meta, se independizó de Facebook y como app móvil hasta la presente fecha cuenta con más de dos mil millones de usuarios, Telegram : actualmente es la tercera aplicación de mensajería rápida más utilizada a nivel mundial, se enfoca principalmente en el envío de textos, archivos multimedia y la comunicación en masa.

Signal : se lanzó en el 2014 como una segunda alternativa a WhatsApp. Casi tiene las mismas características que su competidor principal, aunque no es posible crear comunidades.

: se lanzó en el 2014 como una segunda alternativa a WhatsApp. Casi tiene las mismas características que su competidor principal, aunque no es posible crear comunidades. Teams : se encuentra disponible para celulares, tabletas, ordenadores y portátiles. En realidad ofrece servicios de llamada y videollamada, con ese fin se desarrolló, pero también cuenta con soporte de mensajería.

: se encuentra disponible para celulares, tabletas, ordenadores y portátiles. En realidad ofrece servicios de llamada y videollamada, con ese fin se desarrolló, pero también cuenta con soporte de mensajería. iMessage: entre todos es el único servicio de mensajería que solo es compatible con los dispositivos iOS. Ofrece lo mismo pero la comunicación será netamente entre equipos iPhone.

