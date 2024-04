Una de las cosas que de seguro no comprendes en WhatsApp es cuando alguna persona te deja “en visto” o simplemente no chequea tu mensaje, ya sea en un grupo o en una conversación individual. Es por esa razón que usuarios han creado una particular idea para que lean tu conversación a través de un audio que se ha convertido en viral y que está causando sensación en la plataforma. Este lleva por título “Hola por qué no me has mandado un WhatsApp”. Lo mejor de todo es que el mensaje de voz es completamente gratuito y aquí te voy a enseñar todos los pasos para que puedas no solo descargarlo, sino también mandárselo a ese contacto que te ha ignorado. Recuerda que este sonido solo puedes emplearlo en la app de Meta ya que en caso quieras usar Instagram o Facebook, estará fuera de contexto.

Descargar “Hola por qué no me has mandado un WhatsApp”

Para ello puedes usar la página voicemod

Esta web te ofrece un montón de audios graciosos para que los descargues y se lo mandes a quien desees .

. En el buscador debes colocar “Hola por qué no me has mandado un WhatsApp” .

. Oyerás una dulce voz que ha encantado a muchos.

Solo pulsa el botón de descarga y listo.

WHATSAPP | Si lo que quieres es decargar ese audio tan dulce, entonces sigue los pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante, se guardará el audio en tus archivos .

. Solo deberás ir a WhatsApp, presiona sobre el clip .

. Ahora pulsa en el ícono del audio y busca el sonido que descargaste anteriormente .

. En ese instante, tu mensaje se mandará como “Nota de voz” .

. Y listo, de seguro tu amigo o compañero quedará impresionado con lo que le enviaste y te responderá rápido.

Recuerda que ese audio solo debes usarlo en WhatsApp, ya que no guarda relación con Instagram o Facebook.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo