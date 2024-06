WhatsApp Plus es una de los tantos mods que puedes descargar de Internet, incluso hay variaciones del mismo WhatsApp Plus haciendo que dos usuarios puedan tener el mismo APK pero con firmas distintas por parte de los desarrolladores independientes. Las diferencias, en la práctica, parecen mínimas pero hay que reparar en la seguridad de los dispositivos y es fundamental saber cómo verificar los APK que instalas en tu celular Android.

La seguridad y las garantías en la descarga de cualquier APK dependerá de tu fuente, es decir, de la página web en la que hayas encontrado el APK, en este caso, WhatsApp Plus. Puedes buscar en Google cuáles son las páginas recomendadas y evitar las menos conocidas. APKPure y Aptoide se caracterizan por la verificación de sus ficheros pero, de igual manera, los usuarios deben fijarse en los comentarios y la información disponible del publicador.

Lo segundo que deberías hacer es revisar la firma digital del APK porque así podrás saber quién es el desarrollador original y percatarte de que no sea un archivo manipulado. Aconsejamos descargar el APK (sin instalar) y recurrir a la página APK Signature Verification para hacer la verificación online. Solo tendrás que cargar el fichero del APK (WhatsApp Plus, por ejemplo) a la página e inicar el proceso de verificación. El sistema arrojará si la firma del APK coincide con la del desarrollador original.

Si todo lo anterior está en orden, puedes recurrir a los antivirus online. La página VirusTotal puede hacer el trabajo por ti y funciona igual que APK Signature Verification: cargar el fichero en cuestión y esperar el resultado. Así podrás enterarte si es que no contiene malware o cualquier otro software malicioso.

Ya para acabar, deberás revisar atentamente los permisos solicitados por el APK cuando sea instalado en Android. Si WhatsApp Plus te pide acceso a base de datos que no coinciden con la función de la app, es una señal de alerta. En caso de hallar algo extraño, detén la instalación y busca una opción segura en Internet.

WhatsApp Plus es una herramienta segura si es que sabes cómo conseguirlo. Sigue estos consejos para evitar desagradables sorpresar y gestionar tus comunicaciones como un profesional.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Primero cuida todos tus archivos. En Android, deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive. Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace que te llevará a la página wplusoriginal.com y tendrás que elegir una de las tres versiones. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.