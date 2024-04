En ocasiones me gusta usar WhatsApp Web, ello con la finalidad de no depender del celular a cada rato o distraerme con otras aplicaciones. Además el utilizarlo en la PC favorece a que pueda chequear mis chats en una pantalla más grande sin que se desconfigure por completo. Sin embargo, a veces suele ocurrir que la plataforma para la computadora deja de funcionar o no puedes vincular tu terminal. ¿Qué debes hacer en esos casos? Pues es bastante sencillo. Aquí te voy a dejar una serie de pasos que el programa de Meta brinda a través de su página web y con el que podrás solucionar por completo este error tan común. Recuerda que no tienes que descargar otro programa alterno ni mucho menos es producto de un virus.

Por qué no puedes vincular tu celular en WhatsApp Web

Lo primero será actualizar la página de WhatsApp Web .

. En caso siga funcionando mal, la app te recomienda que debas eliminar la memoria caché de tu navegador .

. Asimismo, deberás seleccionar que deseas borrar las cookies .

. En caso veas que no carga nada, WhatsApp te indica que debes volver a iniciar sesión en WhatsApp Web.

WHATSAPP | De esta manera podrás nuevamente usar WhatsApp Web en tu computadora. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si tienes la app instalada en tu computadora, lo recomendable también será eliminar WhatsApp .

. Otra alternativa será la de reiniciar el dispositivo. Cuando lo apagues, debes esperar 30 segundos para nuevamente prenderla.

el dispositivo. Si nada marcha bien, certifica que cuentes con conexión a internet o que no haya ningún bloqueo en la página.

Configura la red para omitir el tráfico hacia “web.whatsapp.com” o “.whatsapp.net”. Esto puede ayudar si recibiste una notificación que indica que estás utilizando Wifi, lo cual impide que WhatsApp funcione correctamente.

