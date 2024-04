¿Has recibido el código de verificación en WhatsApp? Eso significa una sola cosa: que alguien está intentando ingresar a tu cuenta. ¿Qué debes hacer? Normalmente los malhechores tienden a solicitarte que les brindes esos número que llegaron a tu móvil a través de una llamada. Lo mejor será siempre decir que no o bloquearlos. Si bien hay que tener todo completamente seguro, lo mejor que puedes realizar ahora será proteger tu cuenta por todos los lados. ¿hay algún requisito? No debes instalar nada. Hoy te daré cuáles son los botones que debes habilitar en la app de Meta a fin de que nadie vea a quién le has escrito.

Pasos para que no te roben tu cuenta de WhatsApp

El primero de ellos será configurar la seguridad en dos pasos .

Para ello anda a los Ajustes de la plataforma y luego a Cuenta

En ese instante deberás presionar en "Verificación en dos pasos".

Actívalo y coloca un PIN.

De modo que si alguien quiere ingresar a tus chats, se le pedirá esa contraseña. Cabe precisar que siempre debes recordarla ya que WhatsApp te pedirá que la digites cada cierto tiempo.

WHATSAPP | También puedes configurar la seguridad de tu copia de seguridad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, cifra tu copia de seguridad de malhechores .

Anda también a los Ajustes de la app de Meta. Dirígete a Chats

Presiona en "Copia de seguridad" y en la parte baja dice "Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo".

Actívala, y WhatsApp realizará un nuevo backup el cual estará protegida por una clave.

. También tendrás que grabártela para que nadie más que tú pueda bajar esa copia de seguridad.

Con ello, en caso alguien ingrese a tus conversaciones, no lo podrá realizar porque todo está cerrado con contraseñas.

