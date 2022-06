El Xiaomi Watch S1 Active ha llegado al mercado para competir en el difícil mercado de los relojes inteligentes. Por si quieres saber de qué es capaz el dispositivo y qué es lo que ofrece, te contamos que hemos analizado el modelo M2116W1 en su presentación Ocean Blue.

Al solo contacto notarás que el material es sencillo. No es plástico, sino poliamida con fibra de vidrio. Suena bien, pero al tacto no es tanto así. Se siente corriente, las correas de silicona son suaves y la hebilla sí es la estándar. La caja de 46 milímetro tan solo pesa 20 gramos, por lo que no se siente en la muñeca. Al borde derecho tenemos dos botones: uno que abre la caja de aplicaciones y el otro sirve para buscar los modos deportivos. Ojo la configuración de estos botones es bastante reducida. A lo mucho podrás activar un deporte concreto con el botón de abajo. Un detalle es que clickean bastante pero aún así tienen buen recorrido.

Al dar la vuelta al equipo, notaremos estos pequeños huecos en los cantos. Se tratan del micrófono y el parlante, que sirven para contestar a las llamadas telefónicas. Por cierto, el audio de entrada y salida son excelentes, y el sistema viene con la función “drenar agua”. Esto me recuerda que tiene resistencia al agua de 5ATM.

Otros detalles de la parte inferior son los puertos de carga que van sobre la plataforma imantada, el sensor de pulso cardíaco, el sensor SpO2 y los fotodiodos.

El panel es AMOLED de 1.43 pulgadas con 466 x 466 píxeles de resolución. Los detalles lucen muy bien, los contrastes son los adecuados y el tamaño y la distribución de las letras hacen que la lectura sea cómoda. No hay que olvidar tampoco que trae brillo automático y las muchas carátulas que puedes descargar.

A diferencia del Watch S1, el Watch S1 Active no viene con recubierta de cristal de zafiro para proteger el panel de arañazos. Esto no es tan crítico, pero que el frente sea tan plano hace que el panel esté más expuesto a golpes. El marco está justo con el relieve de la pantalla, por lo que no hay una protección extra en caso de caída o golpe.

Sobre el rendimiento, el Watch S1 Active cuenta con Bluetooth 5.2 y WiFi, y es compatible con Android y iOS. Lo que sí deberás descargar es Mi Fitness para enlazar el equipo y revisar los registros del dispositivo. El sistema operativo, por cierto, no permite la instalación de aplicaciones de tercero. Lo que sí puedes hacer son los pagos móviles a través de Curve, que no ofrece las mismas facilidades de Google Pay o Samsung Pay. El sistema viene con Amazon Alexa, al hacer la prueba me saltó este mensaje.

Podrás recibir las notificaciones en el reloj pero no responderlas. Un detalle es que estas se amontonan por orden de llegada, así que puedes perder de vista algún mensaje importante si tienes chats muy activos. Otra cosa sobre las llamadas telefónicas es que puedes responderlas, pero no tendrás acceso a la lista de contactos desde el reloj. En eso sí dependerás del celular salvo que quieras llamar a alguien que aún aparezca en la lista de “llamadas entrantes”.

Por lo demás hay aplicaciones como cronometro, ritmo cardíaco, sueño, estrés, oxígeno en sangre, alarma, presión y elevación, brújula, cámara, tiempo, entre varias otras. Música requiere una mención especial, porque en realidad es un controlador a distancia de la música en el móvil; no es que escucharás tus canciones favoritas a través del parlante del reloj.

En cuestión de los deportes, el reloj tiene 117 modos deportivos, pero -como sucede hasta con la competencia- varios se repiten y solo algunos están especializados en el deporte que quieras registrar. Aún así la información es bastante detallada y puedes revisarlo con gráficos en la aplicación. Lo mejor es que viene con el chip GPS integrado, por lo que puedes olvidarte del celular para registrar tus rutas.

Ya para acabar, la batería de 470 mAh promete -según Xiaomi- hasta 12 días con “uso normal”. Si te tomas el trabajo de exprimir la batería con todas las notificaciones, reportes y conectado al celular, pues llegarás casi a la semana de autonomía. Otro detalle que debes considerar es que la carga completa tarda dos horas y media.

