En el primer episodio de la segunda parte de la temporada 11 de “The Walking Dead”, ‘No Other Way’ (11x09), Negan decidió marcharse y en el segundo capítulo, ‘New Haunts’ (11x10), ya no ha había rastro de él. Entonces, ¿qué pasó con el personaje de Jeffrey Dean Morgan?

Negan era testigo de cómo Maggie se vengaba sangrientamente de un grupo de Segadores. La joven viuda y madre del hijo de Glenn mostraba su nueva personalidad fría y carente de emociones. Al observar todo, el ex villano rápidamente se dio cuenta de que por mucho que hayan firmado una tregua, ella nunca lo perdonará por haber matado al amor de su vida.

Entonces Negan cree que Maggie en algún momento se vengará de él y eso lo lleva a separarse del grupo de sobrevivientes. El que fuera líder de Los Salvadores no dejará que le haga lo mismo que acaba de presenciar y decide marcharse. ¿Dónde está Negan? ¿Se ha ido para no volver? El actor Jeffrey Dean Morgan ha querido responder estas dudas a los fans de la serie.

En el primer episodio de la segunda parte de la temporada 11 de “The Walking Dead”, ‘No Other Way’ (11x09), Negan decidió marcharse (Foto: AMC)

¿QUÉ PASÓ REALMENTE CON NEGAN, SEGÚN JEFFREY DEAN MORGAN?

En una conversación con “Insider”, el actor Jeffrey Dean Morgan ha confirmado que el primer episodio de la segunda parte de la temporada final de “The Walking Dead” no será la última vez que veamos a Negan.

“Nunca va a terminar [el conflicto entre ellos]. Y creo que irse es la única manera de que alguno encuentre la paz. No sé si nada de lo que hace Maggie sorprende a Negan en este momento. Han estado en su viaje este año y han pasado mucho tiempo juntos y creo que él sabe que hay un lado de ella que es bastante oscuro”, declaró el carismático actor de 55 años.

“No sé si está completamente sorprendido de quién es esta nueva Maggie”, dice Morgan sobre lo que ha podido ver de Negan durante este tiempo y que le ha hecho darse cuenta que está en peligro al lado de ella.

El actor Jeffrey Dean Morgan interpreta a Negan en “The Walking Dead” (Foto: AMC)

“Ha estado tratando con ella por un tiempo de forma individual. Así que él sabe un poco, creo, sobre qué esperar de ella”, explicó el actor estadounidense.

Jeffrey Dean Morgan afirmó que Negan volverá a aparecer en la serie: “No sé [qué sigue a continuación]. No vi ninguna nota sobre si puedo hablar de eso o no. Siempre estamos bajo el velo del secreto aquí en The Walking Dead”, contó.

“Puedo decirte que Negan se irá y, cuando reaparezca, tendrá un amigo misterioso con él. Descubriremos más entonces”, afirmó el actor a “Insider”.

Si bien Negan tenía la intención de hacer las cosas bien, no todo salió como lo habían planeado (Foto: AMC)

Según Sensacine, teniendo en cuenta el tiempo que le queda a “The Walking Dead” por delante -lo que queda de esta segunda mitad y la tercera parte que será el final de la serie-, podemos decir que volveremos a ver a Negan en poco tiempo.

Además, tal y como lo mencionó el actor Jeffrey Dean Morgan, su regreso vendrá de la mano de un misterioso compañero. ¿De quién se tratará? Solo queda esperar a ver el desenlace de “The Walking Dead” y cuál será el futuro de Negan en a historia.