¡Atención a todos los fans de Among Us! La versión para PC está con descuento por tiempo limitado en la plataforma de juegos online Steam. Te contamos qué deberás hacer para contar con este título, así como los requisitos mínimos.

Among Us en Steam está un 20% menos hasta mañana, 14 de diciembre, por lo que los usuarios pagarán 9.20 soles. Hay que tener en cuenta que los Bundle y Skins de Among Us no están sujetos al descuento.

Among Us fue uno de los favoritos en The Game Awards 2020, donde ganó en las categorías ‘Mejor juego multijugador’ y ‘Mejor juego para móviles’, superando a rivales como Animal Crossing, Call of Duty, Valorant y Fall Guys.

“Muchas gracias The Game Awards y a todos los que creyeron en nosotros, es un honor para nosotros haber sido nominados en esta categoría. Desde que creamos ‘Among Us’ queríamos que lo experimenten entre sus amigos y agradecemos a nuestros fanáticos, amigos y familiares por habernos ayudado a conseguirlo”, señalaron.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 SP1+

Procesador: SSE2 instruction set support

Memoria: 1 GB de RAM

DirectX: Versión 10

Almacenamiento: 250 MB de espacio disponible

AMONG US | Nuevo mapa

Durante The Game Awards 2020 presentaron el tráiler extendido de su nuevo mapa llamad AirShip. Se trata del mapa más grande del juego y cuenta con varios detalles a tomar en cuenta.

Se han colocado diferentes formas para moverse por los escenarios como plataformas movibles, escaleras de mano, trampillas y muchos más detalles ocultos. A su vez, se reveló que habrá nuevos skins y animaciones de muerte.

Among Us confirma en sus redes sociales que el nuevo mapa se lanzará a inicios del 2021. “Prepárense.