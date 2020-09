Among Us se ha convertido en el juego de moda que le ha quitado el trono a varios juegos, entre ellos Fall Guys, que se había posicionado como el primer juego de Steam hace algunos meses. La estrategia es bastante fácil, correr por la nave y tener los ojos bien abiertos para cumplir uno de los dos roles asignados automáticamente.

En Among Us puedes jugar como un Tripulante o como el Impostor. La misión del primero es completar sus tareas asignadas mientras intenta no morir a manos del impostor, estando atento para darse cuenta de las acciones sospechosas de los demás miembros de la nave y descubrir quien es el impostor.

Por su parte, el impostor debe engañar a todos los tripulantes de la nave para no ser expulsado al espacio, mientras mata a cada uno de los integrantes y miente para conseguir su objetivo. Este juego fue creado en el 2018, pero recién su popularidad se ha elevado por diversos grupos de streamers que juegan juntos cada partida.

Ahora, ¿existe algún truco para ganar siempre en Among Us? Ciertamente debe haber algún hack que permita ver los nombres de los impostores o algún programa para saltar las reglas de juego y matar a todos, pero existe una forma legal para siempre ganar en el título sea cual sea tu rol: Información y engaño.

INFORMACIÓN Y ENGAÑO, LAS CLAVES DE AMONG US

Tal como menciona el canal The Game Theorists, existen algunas cosas que un jugador de Among Us debe siempre recordar cuando juega una nueva partida del videojuego. En primer lugar, todos deben saber que la vida de un impostor es mucho más valiosa que cualquier miembro de la tripulación.

Esto parece un poco obvio, pero en un juego de 10 personas con 2 impostores, cuando la tripulación pierde a un miembro, quiere decir que ha perdido un 12.5% de su equipo, mientras que si un impostor es expulsado de la nave, pierde el 50% del suyo, dando más posibilidades a la tripulación para que gane.

En más de un juego de seguro se habrá encontrado en la siguiente situación: A está caminando y encuentra a B encima de un cuerpo. A convoca una reunión y dice que B es el asesino. Para refutar su versión, B acusa a A de que es el asesino real, por lo que la tripulación decide expulsar a uno primero y, si no es el impostor, expulsar a otro.

Como ganar siempre como tripulante o impostor en Among Us (Foto: The Game Theorists)

Muy probablemente el impostor sea B, por lo que habrán intercambiado un 12.5% de su equipo por el 50% del equipo contrario. Un buen trato, pero... ¿Qué hubiera pasado si B solo decía “yo estaba revisando al rededor si encontraba al asesino”? Probablemente nadie le creería, pero de colar esa versión, nadie acusaría a B por haber votado por A en el futuro asegurando su supervivencia a futuras votaciones.

El simple manejo de las palabras que utiliza un impostor o un tripulante es lo que decide la victoria o derrota de este juego. El impostor debe evitar encontrarse en situaciones comprometedoras o utilizar palabras que los tripulantes luego recuerden y terminen por sospechar de él.

Por su parte, como el tripulante, tu misión no es completar tus tareas, es lucir lo menos sospechoso posible para no dejar que tu mera existencia confunda a tu equipo y terminen desconcentrándolos del objetivo principal: encontrar al impostor y expulsarlo de la nave antes que mate a todos.

Como ganar siempre como tripulante o impostor en Among Us (Foto: The Game Theorists)

Con todo esto, lo más probable es que las personas decidan no ir solos a ningún lado, ya que ir solo es encontrar una muerte segura o hacer que sospechen de ti como impostor. Ir en parejas tampoco es adecuado, porque el otro podría ser el asesino y al final nadie sabría con seguridad quién fue realmente.

Lo mejor es ir en tríos. Los grupos de 4 también se descartan si juegan con dos impostores, dando la ventana perfecta para que hagan un doble asesinato. De tres personas, si uno es el impostor, el tercero podrá acusar al asesino o, si ambos son asesinos, el grupo podrá identificarlos más rápidamente si matan a un tercero.

Ahora, esto también es un arma de doble filo, ya que los impostores pueden utilizar esto para, justamente, matar de uno en uno hasta que no quede nadie. Lo importante en esta situación como tripulante es concentrarse en los hechos, saber quiénes estaban donde al momento del asesinato y por qué.

Como ganar siempre como tripulante o impostor en Among Us (Foto: The Game Theorists)

La pregunta de “¿quién se ve más culpable?” nunca debe ir antes de “¿quién es inocente?”. Primero los hechos antes de moverse a la especulación. Aquí viene la otra clave de Among Us: las coartadas. Seas tripulante o impostor, siempre ten a alguien a tu lado que verifique tu coartada.

Recordemos que el tiempo es importante, así que ser directos y verificar las coartadas es vital también para que los impostores sean expulsados rápidamente. Por su parte, ellos pueden hacer preguntas sin importancia para gastar el tiempo de votación y que al final nadie se decida por alguien.

Como ganar siempre como tripulante o impostor en Among Us (Foto: InnerSloth)

Finalmente, todo el juego gira en torno a la información y al engaño, como ya se expuso. Con la habilidad del sabotaje, el impostor debería siempre optar por cortar la luz eléctrica. No solamente esto les dará pie a encontrar víctimas aisladas hasta que reparen la luz, sino también evitará que los demás miembros de la tripulación vean a sus otros compañeros.

Muchos creen que el engaño se trata de ser bueno mintiendo, pero en realidad, la clave para ganar en Among Us es, si eres tripulante, obtener la máxima información útil posible, mientras que el asesino, manipular la información a su ventaja para verse menos sospechoso con respecto al otro grupo.

Como ganar siempre como tripulante o impostor en Among Us (Foto: InnerSloth)

