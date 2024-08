Hoy, martes 20 de agosto de 2024, tienes más códigos de Free Fire disponibles. Aprovecha esta oportunidad para mejorar tu inventario sin gastar dinero y añadir más diversión a tus partidas. Si tienes suerte, podrías obtener material exclusivo que te ayudará a ganar más enfrentamientos.

Las recompensas de estos códigos pueden incluir desde atuendos cosméticos, ideales para personalizar a tu héroe, hasta skins de armas que incrementan el daño de ciertos armamentos, siendo esta última la más codiciada por todos. Si llegas a tiempo, podrías hacerte con una de ellas.

Recuerda que los códigos de Free Fire solo estarán activos por 24 horas y son válidos para jugadores de Android y iOS. Lo que consigas no se puede transferir, así que ten tus credenciales listas para canjearlas en tu cuenta favorita.

Los códigos de Free Fire para hoy, martes 20 de agosto de 2024

FFESPORTSSQA

FA5S7D3F8G6H9J2K

FF4FFR6GLVM8KFT9

F2A4S6D8F1G3H5J7

F9B8G2SGSG2RFFBG

G244MJ5S8G7H5J9K

FJI4GFE45TG56HG5

Y3W7V8B2K5C1QFDN

BQ5H77T2N4P88J9K

7K3FF4M8X7N9G3SQ

T1J6X9L7G8D4C3BK

LK8J7H6G5F4D3S2A

7K3FF4M8X7N9G3SQ

G2SGF9B84H5JSG2R

M9L76E3G2H5JC4SD

JM7D N8V7 G59F KFS3

Cómo usar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Instala Free Fire en tu teléfono

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

Te puede interesar