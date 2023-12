Nadie quiere perderse del tráiler de GTA 6. Ya sabemos que será un martes a las 9:00 a.m. (ET) pero digamos que no eres bueno con los horarios y la memoria siempre es frágil. ¿Cómo hacer para convertirte en uno de los primeros testigos de la próxima entrega de Rockstar Games?

Nuestra recomendación es recurrir a la tecnología y no hablamos de hacer una nota o programar una alarma en tu celular para que te avise del tráiler de GTA 6. Puedes hacer que YouTube te haga las cosas más sencillas y así estar listo desde el primer momento en el que comience la transmisión.

El canal de Rockstar Game en YouTube ha programado la transmisión desde ahora mismo. Aquí compartimos el embebido de la transmisión para que puedas suscribirte al canal de la desarrolladora y activar la campana para que YouTube te notifique apenas el avance esté disponible en Internet.

No creas que será algo extenso ni mucho menos. Se espera que las primeras imágenes de GTA 6 tengan una duración de minuto y medio. No creas que es una especulación al azar porque, en 2011, el primer video promocional de GTA V duró un minuto y 24 segundos, lapso suficiente para conocer la narrativa y la ciudad de Los Santos. Probablemente Rockstar repita la fórmula para GTA 6.

Horario del tráiler de GTA 6

Rockstar anunció que el primer tráiler de GTA 6 se estrenará el martes 5 de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m. (hora de México) y las 9:00 a.m. (hora de Perú y Colombia). Si no tienes claro el horario para tu país, aquí dejamos todas las referencias.

México: 8:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 10:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 12:00 pm.

España: 3:00 p.m.

Cómo sería GTA 6 con los mejores mods gráficos en GTA 5

El canal IGN ha publicado en YouTube un video en el que podemos apreciar los escenarios de GTA 5 con todos los mods de mejora gráfica para tener una idea de lo que será Grand Theft Auto 6. Será mejor que lo veas por ti mismo para que seas consciente de lo que hablamos. La mejora es descomunal. Recomendamos reproducir el video a 4K.

Tengamos en cuenta que GTA 6 compartirá la dinámica de mundo abierto de GTA 5. No podemos especular más sobre las mecánicas de juego, pero sí imaginar que el salto gráfico será considerable, ¿pero más sorprendente de lo que hoy en día se puede con los mods de PC en GTA 5? Habrá que esperar a diciembre para resolver esta duda.