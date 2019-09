Netflix: series y películas que se eliminarán en el mes de septiembre 2019

Animes como Your Lie in April, y otras series como American Horror Story dejarán definitiva Netflix. La plataforma de stream siempre comparte cada mes sus estrenos, pero a la par hay otras producciones que se deshabilitan.



Para el mes de septiembre, se han seleccionado 37 series y películas que se borrarán. En parte se retiran debido a que vencen las licencias con las productoras para la distribución o porque no cuentan con audiencia suficiente.



“ Hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix ”, explicó la empresa.

Lista de películas y series que se borran en septiembre:

- First Contact: Lost Tribe of the Amazon - 04/09

- In-Lawfully Yours - 05/09

- Los Minions - 05/09

- American Horror Story - 07/09

- Kong: Skull Island - 08/09

- Basic Sanitation: The Movie - 09/09

- Bald Mountain - 09/09

- Futuro Beach - 09/09

- Mischievous Kiss - Love in Tokyo - 14/09

- Mischievous Kiss 2 - Love in Tokyo - 14/09

- Listen to Love - 14/09

- Strong Girl Boong -soon - 14/09

- American Odyssey - 16/09

- PAW Patrol - 29/09

- Dora la Exploradora - 29/09

- Bubble Guppies - 29/09

- SpongeBob SquarePants - 29/09

- Team Umizoomi - 29/09

- Victorious - 29/09

- Sam and Cat - 29/09

- Avatar: The Last Airbender - 29/09

- Nicky, Ricky, Dicky and Dawn - 29/09

- Trigun - 30/09

- Kate and Mim-Min - 30/09

- Pasión de Gavilanes - 30/09

- La Casa de al Lado - 30/09

- Bat Pat - 30/09

- Fantastic - 30/09

- My Horrible Boss - 30/09

- Erased - 30/09

- Your Lie in April - 30/09

- House - 30/09

- The Fall - 30/09

- JoJo’s Bizarre Adventure - 30/09

- La Doña - 30/09

- Corazón Valiente - 30/09

- Tenkai Knights - 30/09