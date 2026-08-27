Agosto se presenta como un mes importante para la astronomía. El doce, España disfrutó de un eclipse solar total, un fenómeno que dejó impresionantes imágenes para el recuerdo. Ahora, entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, dependiendo de la zona horaria, se realizará el eclipse lunar parcial. Un espectáculo astronómico que se podrá observar en Centroamérica, Latinoamérica, Europa occidental y África occidental.

Según indicó la NASA, la Luna de Sangre tendrá su punto máximo a las 4:13 a. m. hora universal. A continuación, te mostraremos los horarios para que puedas visualizar el eclipse lunar según tu localidad, lugares, el tiempo que va a durar el fenómeno, etc.

¿Qué es la Luna de Sangre del 28 de agosto de 2026?

Es importante señalar que Luna de Sangre es un término coloquial que le dan a un eclipse lunar total. El fenómeno que se realizará el 28 de agosto será parcial; una pequeña franja de la Luna permanecerá fuera de la umbra terrestre. Sin embargo, será especialmente profundo, ya que alrededor del 96,3% de su disco entrará en la sombra más intensa proyectada por nuestro planeta.

La expresión “Luna de Sangre” se utiliza para describir el tono rojo, naranja o cobre que puede adquirir el satélite durante un eclipse lunar. No se debe a que la Luna cambie físicamente de color. La explicación está en la atmósfera de la Tierra.

Cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que parte de la luz rojiza se curva y llega hasta la superficie lunar. Esa luz filtrada ilumina la zona eclipsada, creando el característico aspecto rojizo. La intensidad del color puede variar según la presencia de polvo, humo, nubes o partículas en la atmósfera terrestre.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar parcial?

El eclipse lunar parcial se visualizará en Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, entre otros países de Centroamérica. Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela y Bolivia también podrán disfrutar en su totalidad del evento. España, Portugal y África occidental también observarán la luna de sangre. Por la zona horaria, el inicio y el máximo serán entre la noche del jueves 28 de agosto y la madrugada del 29 de agosto.

País Inicio penumbral Inicio fase parcial Máximo México — Ciudad de México 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Estados Unidos - Costa Este 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Estados Unidos — zona Central 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Estados Unidos — zona Montaña 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Estados Unidos — costa oeste 6:23 p. m. (27 ago.) 7:33 p. m. 9:12 p. m. Guatemala 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Honduras 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. El Salvador 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Nicaragua 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Costa Rica 7:23 p. m. (27 ago.) 8:33 p. m. 10:12 p. m. Panamá 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Colombia 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Ecuador 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Perú 8:23 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 11:12 p. m. Chile 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Venezuela 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Bolivia 9:23 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 12:12 a. m. (28 ago.) Argentina 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Uruguay 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Paraguay 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) Brasil 10:23 p. m. (27 ago.) 11:33 p. m. 1:12 a. m. (28 ago.) España peninsular 3:23 a. m. (28 ago.) 4:33 a. m. 6:12 a. m. España — Canarias 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Portugal 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Marruecos 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Argelia 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Nigeria 2:23 a. m. (28 ago.) 3:33 a. m. 5:12 a. m. Sudáfrica 3:23 a. m. (28 ago.) 4:33 a. m. 6:12 a. m.

¿Cómo ver el eclipse lunar sin riesgos?

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede mirar directamente y no exige lentes especiales. Basta con tener un cielo despejado, alejarse de las luces intensas y mirar hacia la Luna durante la noche.

Para mejorar la experiencia, conviene revisar el pronóstico del tiempo de la ciudad elegida el mismo día. La nubosidad será el principal factor que determinará la visibilidad real, incluso en los estados ubicados dentro de la franja ideal del eclipse.

Mapa de visibilidad del eclipse lunar que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Imagen creada por ChatGPT y la NASA.

Unos binoculares permiten apreciar con mayor detalle el límite entre la zona iluminada y la parte oscurecida de la Luna. Un telescopio pequeño también puede ser útil, pero no es indispensable. Para fotografías, un trípode, el modo nocturno del celular o una cámara con zoom óptico ayudarán a conseguir imágenes más nítidas.

¿Se necesitan gafas para ver la Luna de Sangre?

No es necesario utilizar gafas especiales para observar un eclipse lunar. El fenómeno se puede contemplar a simple vista de manera segura. Si se desea apreciar con mayor detalle los cráteres y las diferentes fases, también es posible utilizar binoculares o un telescopio.