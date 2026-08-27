Este viernes 28 de agosto, desde México podrás observar el eclipse lunar parcial o llamada también Luna de Sangre, un fenómeno astronómico sin igual y que torna a nuestro satélite en una tonalidad rojiza durante un determinado periodo de tiempo. Por esta razón, aquí te contaré a qué hora exacta será, cómo puedes observarla y cómo mirarla a través de la plataforma oficial de Nasa TV.

MÉXICO, 27/08/2026.- El eclipse lunar será visible desde gran parte de México, aunque la hora del máximo variará según la zona horaria del país FOTO DE NOÉ YACTAYO

Hora en México para ver el eclipse lunar o Luna de Sangre del 28 de agosto

El eclipse lunar parcial iniciará el jueves 27 de agosto a las 7:23 p.m. y finalizará a la 1:01 a.m. del viernes 28 en México. Por esta razón, aquí te dejo con la lista completa de la hora exacta en la que ocurrirá cada una de estas fases de la famosa Luna de Sangre.

Fase del eclipse Hora en México Inicio de la fase penumbral 7:23 p. m. – 27 de agosto Inicio del eclipse parcial 8:33 p. m. – 27 de agosto Máximo del eclipse 10:12 p. m. – 27 de agosto Fin del eclipse parcial 11:52 p. m. – 27 de agosto Fin de la fase penumbral 1:01 a. m. – 28 de agosto

¿Cómo ver la Luna de Sangre del 27 y 28 de agosto en México?

La noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 tendrá lugar un espectacular eclipse lunar parcial, conocido popularmente como Luna de Sangre. Para disfrutarlo al máximo, lo ideal es trasladarse a un punto con cielo despejado, baja contaminación lumínica y un horizonte sin obstáculos. Durante el punto máximo, cerca del 96,2 % del disco lunar estará cubierto por la sombra terrestre, lo que favorecerá la aparición de una característica tonalidad rojiza o anaranjada.

¿Dónde seguir el eclipse lunar parcial o Luna de Sangre a través de NASA TV?

La NASA ofrece sus transmisiones mediante NASA Live y NASA+, sus principales plataformas para contenidos en directo. Hasta el momento, no se ha confirmado una emisión en vivo exclusiva para este eclipse dentro de la programación oficial. No obstante, la NASA incluye el fenómeno en su calendario astronómico y contempla contenido relacionado que podrá estar disponible posteriormente.

Si se anuncia una cobertura especial, estos son los pasos para encontrarla:

Visita NASA Live. Ingresa a NASA+, la plataforma de streaming gratuita de la agencia. Revisa la programación y busca contenido relacionado con el eclipse lunar del 27-28 de agosto de 2026. En caso de que se habilite una emisión especial, podrá encontrarse dentro de NASA Live o NASA+.