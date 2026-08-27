La noche del jueves 27 de agosto de 2026 —y ya entrada la madrugada del viernes 28 en la Costa Este— el cielo de Estados Unidos ofrecerá un eclipse lunar parcial profundo. La Luna llena cruzará la sombra de la Tierra y hasta cerca del 96,2% de su superficie quedará cubierta, por lo que podría lucir con tonos rojizos o cobrizos, el efecto popularmente conocido como “Luna de Sangre”.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar del 28 de agosto en Estados Unidos?

Aquí te dejo con el listado de la hora de inicio y fin del eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026, para que puedas verlo desde los principales estados del país.

Estado Inicio de la fase parcial Máximo Fin de la fase parcial Nueva York 11:12 p. m. 12:12 a. m. 1:13 a. m. Florida 11:12 p. m. 12:12 a. m. 1:13 a. m. Georgia 11:12 p. m. 12:12 a. m. 1:13 a. m. Ohio 11:12 p. m. 12:12 a. m. 1:13 a. m. Texas 9:12 p. m. 11:12 p. m. 12:13 a. m. Illinois 9:12 p. m. 11:12 p. m. 12:13 a. m. Oklahoma 9:12 p. m. 11:12 p. m. 12:13 a. m. Colorado 8:12 p. m. 10:12 p. m. 11:13 p. m. Utah 8:12 p. m. 10:12 p. m. 11:13 p. m. Arizona 7:12 p. m. 9:12 p. m. 10:13 p. m. California 7:12 p. m. 9:12 p. m. 10:13 p. m. Nevada 7:12 p. m. 9:12 p. m. 10:13 p. m. Oregón 7:12 p. m. 9:12 p. m. 10:13 p. m. Washington 7:12 p. m. 9:12 p. m. 10:13 p. m. Alaska 6:12 p. m. 8:12 p. m. 9:13 p. m. Hawái 5:12 p. m. 7:12 p. m. 8:13 p. m.

¿Dónde ver la Luna de Sangre EN VIVO desde Estados Unidos?

Este jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026 será el famoso eclipse lunar parcial, también conocida como Luna de Sangre. La mejor recomendación es que, al ser un fenómeno astronómico visible en todo el país, puedas elegir un lugar con cielo despejado, poca contaminación lumínica y una vista amplia del horizonte. Cabe señalar que aproximadamente el 96,2 % de la Luna quedará dentro de la sombra de la Tierra, por lo que gran parte del disco lunar puede adquirir un tono rojizo o anaranjado.

¿Cómo ver la Luna de Sangre por NASA TV?

NASA dispone de NASA+ y NASA Live como sus plataformas oficiales para transmisiones en directo. Sin embargo, por ahora NASA no ha publicado una transmisión en vivo específica para el eclipse lunar del 27-28 de agosto en su programación oficial. La página de eclipses de NASA sí incluye el evento y señala que habrá una repetición de la transmisión.

Para seguir cualquier cobertura oficial cuando sea habilitada:

Entra a NASA Live. También puedes acceder a NASA+, el servicio de streaming gratuito de la NASA. Busca la cobertura correspondiente al eclipse lunar parcial del 27-28 de agosto de 2026. Si NASA habilita una transmisión especial, aparecerá en la programación de NASA Live/NASA+.