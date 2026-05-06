Casi tres días desde que se cumplió el sueño y Alianza Lima Voley cierra un capítulo dorado en su historia reciente con la partida de Facundo Morando, el estratega que devolvió el brillo absoluto a las vitrinas de Matute. Tras consolidar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y grabar su nombre con letras de molde en la institución, el técnico argentino se despide dejando una sensación de tarea cumplida, pero con el corazón puesto en un eventual retorno. En una charla profunda para Depor, ‘Facu’ rompe su silencio para abordar los cuestionamientos que marcaron su gestión y desvelar los pormenores de un vestuario ganador que supo dominar el torneo nacional. Con las maletas listas y un nuevo horizonte profesional, Morando se va con la frente en alto y una promesa latente que ya ilusiona a todo el pueblo blanquiazul.

Facundo Morando recibió el premio al mejor entrenador del año, en manos del hijo de Man Bo Park. (Foto: GEC)

-Hace un año conversamos en la misma situación. Hoy es el segundo título para usted y ya el tercero para Alianza ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha asumido eso en estas 48 horas, más o menos, desde que se obtuvo el título?

Muy contento, muy contento. Hoy, cansado, creo que después de toda la liga, baja un poco la tensión, baja un poco lo que uno pasa durante toda la temporada. Y ahora viene un poco la relajación, no por mucho tiempo, porque hay que empezar de vuelta ya con la selección, pero intentando disfrutar, por lo menos hasta llegar a Argentina, de esto.

-¿Se imaginó, hace un año, todo lo que iba a vivir usted con Alianza después?

No, no, porque la verdad que una de las cosas que tenemos como equipo y como staff es que no nos enfocamos mucho a tan largo plazo. Nos vamos enfocando un poquito día a día, partido a partido. Entonces quedaba muy lejos el final de esta temporada para pensar en eso. Sí, claramente teníamos un objetivo, que era estar en la final de la liga. Y después, una vez que uno está en la final, bueno, las finales son finales, son muy duras, son muy parejas. Y quedó demostrado que San Martín lo hizo muy bien también. Pero nada, la verdad que no me imaginé todo esto y menos el cariño de la gente, el reconocimiento que recibí del hincha y de las jugadoras, que creo que es lo más importante.

-Ha sido una temporada de las más, por así decirlo, complicadas o complejas, en el sentido de que Alianza Lima, después de haber saltado otra vez a la palestra de los títulos y los campeonatos internacionales, tuvo una seguidilla importante. Porque una cosa es la liga peruana, otra es el Mundial, el Sudamericano ¿Cómo fue o qué tan difícil fue afrontar estos retos con Alianza?

Fue una temporada extenuante, fue una temporada muy larga, con muchos objetivos. Alianza había sido el único equipo que no había tenido un fin de semana libre desde que empezó la temporada. El Mundial de Clubes fue una competencia muy demandante para nosotros desde lo mental, no solo desde lo físico. El sudamericano representó también algo extenuante. Entonces, claramente después del Mundial nosotros tuvimos un bajón. Nosotros, a pesar de haber perdido solamente un partido contra San Martín, el mes de enero para nosotros fue un mes donde no jugamos bien. Ganamos, ganamos por carácter, ganamos por calidad individual, pero el equipo no estaba jugando bien. Estaba extenuado de la cabeza. Pero la verdad que creo que, sobre todo de la parte física, hicimos un gran trabajo. Creo que nos pusimos fechas límites con objetivos claros. Y a esas fechas llegamos muy bien físicamente, me parece.

Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: GEC)

-Justo a eso iba, el quedar en tercer lugar en esa primera etapa de la liga. ¿Quedó lejos de las expectativas que ustedes tenían como favoritos?

No, en la planificación que teníamos no quedó lejos. No quedó lejos porque la diferencia entre el primero, que creo que fue Universitario, y nosotros era de un partido. Nosotros teníamos claro que el objetivo era cómo el equipo llegaba al playoff. Porque sabés que vas a estar ahí adentro, o sea, entre los ocho mejores vas a estar. Entonces, el objetivo nuestro era llevar el mejor nivel antes del mundial, al mejor nivel antes del sudamericano y al mejor nivel antes del playoff. Entonces, sabíamos que podíamos tener un bajón ahí. Era esperable. Era algo que estaba... No está programado, nadie quiere tener un bajón, pero era algo que podía pasar.

-Ahora, antes de seguir hablando de la liga, no quiero dejar de tocar el tema del mundial, porque logran conseguir un triunfo que de alguna u otra manera emocionó al hincha y de repente ver que en la liga, no se consiguió para ellos pasar como primeros ¿Cómo trabajar con eso también dentro del grupo, con todo lo que se dice desde afuera?

La verdad que yo lo que recibí del hincha post-mundial fue muy bueno. Creo que entendió cuál era el objetivo y creo que entendió dónde está el equipo y que el equipo hizo lo mejor que pudo. Obviamente, como siempre, hay gente que critica, que habla, que dice un montón de cosas. Sinceramente, esa fue la gente que no creyó, que fue la misma gente que no creyó que nosotros íbamos a lograr el objetivo a final del año. Que lo disfruten también, porque seguramente hoy esa gente debe estar diciendo, yo siempre creí en estas chicas, siempre creí en este equipo. Entonces, que lo disfruten también. Y el que realmente creyó, el que apoyó al equipo y el que siempre estuvo ahí, lo sabe. Internamente sabe que las chicas dejaron todo y lo hicieron de gran manera.

Alianza Lima alcanzó una histórica victoria en el Mundial de Clubes de Sao Paulo.

-¿Por qué es que no pudimos de repente tener un poco más de Meegan Hart. ¿No logró meterse mucho al equipo quizá? ¿O fue por un tema del grupo de extranjeras que limitó un poquito alianza?

Megan se nos suma al equipo antes del Mundial, en diciembre. En el Mundial todavía estaba en un periodo de adaptación y después cuando llevamos al sudamericano lo hizo de gran manera, que era el gran objetivo que nosotros teníamos con Megan. Ella sabía que nuestro gran objetivo con ella era el sudamericano, era lograr poner al alianza en el podio y que la íbamos a necesitar. Y así fue. Después, lamentablemente, la liga te limita. Te limita porque tenés tres extranjeras, este año me tocó dejar afuera con menos participación a Megan, que es una extranjera, una central de un nivel muy bueno para la liga. Pero bueno, la liga te limita y con la regla de las tres no te deja jugar un poco más con eso.

-Usted ya tiene un par de años en el voley peruano, en el torneo. ¿Es muy perjudicial esto, que tenga tanta limitación en la federación con este reglamento?

Para mí sí, porque la extranjera potencia a la peruana y nivela el mercado. Hay equipos que podrían contratar extranjeras por una plata económica y esas extranjeras le darían un plus en el día a día, en el entrenamiento, le darían un plus a la peruana. Vos tenías en Alianza Lima y en una cancha los puestos cuatro son Yanlis y Elina. Y en la otra cancha, los puestos cuatro, son Chabela y Sandra. Entonces, Chabela y Sandra están todo el tiempo compitiendo contra Yanlis y Elina. Potencia mucho el entrenamiento, pero bueno, no soy quién, no es mi trabajo, es solamente una opinión.

-Y ahora, si hablamos de Megan, creo que un caso contrario, por así decirlo, es el de Elina Rodríguez, y creo que injustamente a veces, mucho se cuestionaba el hecho de que sume tantos partidos, a pesar de, de repente, no mostrar un nivel tan regular como le gusta ver a la gente de Alianza Lima. ¿Usted podría contarnos el plus que tiene ella como jugadora?

Elina le dio a Alianza Lima estabilidad, le dio a Alianza Lima experiencia, Elina terminó entre las 10 máximas anotadoras de la Liga, terminó entre las 10 mejores sacadoras, Estamos cuestionando, ¿hay alguien que todavía cuestiona por qué Elina Rodríguez estaba dentro de la cancha? Y después hay que entender otra cosa, los equipos funcionan de una manera y las jugadoras funcionan de una manera también. Yanlis entrando de afuera era absolutamente revolucionaria para cualquiera. Doris entrando de afuera era absolutamente revolucionario para cualquiera. Ahora, yo escuché gente decir que Doris tenía que iniciar en la última final y que María Alejandra no se lo merecía. ¿Es necesario exponer a la de 19 años? El objetivo era uno, el objetivo era salir campeón o estar en la final. Ningún nombre es más grande que el escudo que está delante de la camiseta. Nosotros teníamos que lograr el objetivo y para lograr ese objetivo no es solamente poner a una jugadora dentro de la cancha, es ir construyendo un equipo y una identidad.

Elina Rodríguez fue una de las mejores atacantes del torneo, pero no seguirá en Alianza Lima. (Foto: GEC)

-Y profesor, usted después de todo lo que ha visto en esta Alianza Lima, a veces uno piensa de que si ya se consiguieron tres títulos consecutivos, no sería tan grave el que poco a poco, obviamente, si estás arriba en algún punto, llegues a bajar. ¿Alianza Lima quizá llegó con este tricampeonato a su techo o puede seguir incluso mostrando muchísimo más?

Yo no tengo dudas. Alianza Lima, si se lo propone, puede competir en cualquier lado. Alianza Lima es muy grande. Yo lo digo siempre y no tengo miedo, es el equipo más grande de Perú. No tengo ninguna duda, es muy grande Alianza Lima. Si Alianza Lima se lo propone, puede competir en cualquier lado, tiene la hinchada más grande, tiene a los mejores dirigentes, tiene a la mejor directora deportiva, tiene a las mejores jugadoras, tiene un staff muy grande. El techo es el que se quiera poner Alianza Lima, que a veces, obviamente, es un techo económico. Y es lógico que así sea, pero tiene techo.

-Ahora yo quiero hablar de usted ¿Cómo estos dos años o casi dos años en Alianza y en el voley peruano en sí lo han cambiado a usted y a su carrera?

Yo creo que uno cambia todo el tiempo. Tiene que cambiar todo el tiempo. Para mí uno tiene que reinventarse todo el tiempo. Tiene que intentar ser mejor todo el tiempo. Creo que a mí en este año, estas dos temporadas o temporada y media, la exigencia de mis jugadoras me hizo mejorar. Tener jugadoras del nivel que tuve me hizo mejorar. La exigencia de tener un dirigente como jefe de equipo como Cenaida Uribe me hizo mejorar. Voy a estar siempre agradecido a mi grupo de jugadoras, a Cenaida y a mi staff que me empujaron todo el tiempo a ser mejor, a cambiar, porque son los que están en el día a día y los que me ayudan todo el tiempo a superarme, a reinventarme, a buscar algo nuevo. Y es lo que también nos lleva a ganar de vuelta. Nosotros no hubiésemos ganado nunca haciendo lo mismo que hicimos el año pasado. Nosotros teníamos que hacer cosas nuevas. No alcanza si te estancás.

-¿Y cuánto significa ahora escuchar Alianza Lima o saber que ha marcado historia con el club para usted?

Yo no sé si marqué historia, pero sí sé que profesionalmente dimos todo. Todo lo que teníamos se lo dimos al club, y a las hinchas, y a la jugadora, y a la dirigencia. Significa mucho el reconocimiento, el cariño de la gente y el reconocimiento de las jugadoras y de Cenaida. Yo creo que eso es muy grande para mí. Porque son personas a las que yo respeto mucho.

Alianza Lima se consagró tricampeón bajo el mando de Facundo Morando. (Foto: GEC)

-¿Podríamos ya estar hablando de un Facundo Morando que es hincha de Alianza Lima?

No hay ninguna duda. Yo soy hincha de Alianza Lima, voy a la cancha, apoyo a los chicos, lo apoyo ahora a Pablo que le toca estar al frente del equipo, que lo están haciendo muy bien y me alegra. Y el otro día cuando ganaron 8 a 0, que no pude ir a la cancha porque estábamos el día previo a nuestra final, lo miramos cenando con el staff y gritábamos los goles, le decíamos le vamos a hacer 10 y estábamos felices.

-Me imagino que se va a quedar... (risas)

Lamentablemente el año que viene ya no voy a estar en el club. Pero bueno, igualmente siempre voy a estar a disposición para lo que necesiten. Me hicieron muy felices, me brindaron todo y ojalá haya una segunda vuelta.

-El destino ¿es el que se dice?

No, no sé cuál es el destino del futuro. Todavía no sé, lo estamos hablando. Hay posibilidades, pero todavía no sé. Todavía no sé. Estamos viendo porque hay otras posibilidades también.

-¿Por Europa quizá?

Sí, son todas de crecimiento personal. Pero no hay nada cerrado todavía. Hoy el destino es Buenos Aires y selección Argentina.

-Igual, ya dicho por usted también, queda a disposición para en algún momento volver a Alianza Lima a otra etapa más.

Te lo voy a responder así, TODA LA VIDA.

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