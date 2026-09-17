Alianza Lima hizo oficial la contratación de Daniela Bulaich para la temporada 2026/27. La atacante argentina llega al vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley con el objetivo de aportar toda su experiencia en una campaña que tendrá participación en la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes 2027 y el Mundial de Clubes 2026. La institución blanquiazul confirmó su incorporación este jueves a través de sus redes sociales.

“La pieza que nos faltaba. Daniela Bulaich se suma a las tricampeonas para afrontar los grandes desafíos que vienen. ¡Bienvenida a casa, Dani!”, publicó Alianza Lima para anunciar a su nueva integrante. De esta manera, la voleibolista inicia una nueva etapa en su carrera y se convierte en una de las principales incorporaciones del conjunto dirigido por Alejandro Schneider.

Bulaich cuenta con experiencia en los principales escenarios internacionales. La argentina representó a su selección en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de disputar el Mundial de Países Bajos-Polonia 2022. También consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por lo que llega a La Victoria con un recorrido importante con las Panteras.

A nivel de clubes, la nueva jugadora de Alianza Lima comenzó su carrera profesional en Boca Juniors y posteriormente defendió la camiseta de San Lorenzo. En 2021 dio el salto al vóley italiano, donde pasó por diferentes equipos de la Serie A2, entre ellos Catania, Hermaea Olbia, Tecnoteam Albese Volley, CBF Balducci HR Macerata y Narconon Volley Melendugno.

Alianza Lima tendrá una exigente prueba internacional. Las tricampeonas enfrentarán a Gerdau Minas en semifinales este viernes 18 de septiembre, mientras que el otro cruce será protagonizado por Fluminense y Osasco. El resultado determinará si las íntimas disputan la final o el encuentro por el tercer lugar.

Depor pudo conocer que la argentina disputará el torneo con las blanquiazules y ya viene entrenando con el equipo de cara a su próximo enfrentamiento ante Minas, en Brasil. La receptora se sumó a los entrenamientos en tierras brasileñas luego de su participación en el Campeonato Sudamericano con la selección argentina y clasificar a la siguiente copa del mundo.

Con Bulaich, Alianza Lima suma una pieza de experiencia para una temporada en la que también buscará defender su título nacional. El cuadro blanquiazul tendrá además como uno de sus grandes objetivos el Mundial de Clubes 2026, donde se medirá ante importantes representantes del vóley internacional. Por ello, la dirigencia apostó por fortalecer un plantel que tendrá a Schneider como nuevo entrenador.

Ahora, Daniela Bulaich tendrá el reto de adaptarse rápidamente a su nuevo equipo y conocer a sus compañeras en Belém. La argentina llega con ritmo de competencia y experiencia en torneos internacionales con la selección, elementos que Alianza Lima espera aprovechar durante la campaña 2026/27.

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