Para esta pelea, Barzola se preparó por casi tres meses en American Kickboxing Academy (AKA) en California y tuvo incluso el lujo de tener en sus entrenamientos a Khabib Nurmagomedov, excampeón de la UFC que se retiró invicto en 2020. “Él estuvo en las dos últimas semanas de mi campamento, hemos estado trabajando con él y es una gran motivación tenerlo siempre”, le dijo el ‘Fuerte’ a Depor. El peruano de 34 años posee un récord de 19-7-2 y confía en su experiencia para frenar el ascenso de Bates, de 26 años y cuyo récord es de 7-0.

“Me he preparado fuerte, he trabajado la parte mental como la parte física, también he mejorado mi principal arma que es la lucha, el control en el piso. Soy un peleador más completo, explosivo y experimentado. Mi rival es un zurdo largo, se desempeña bien en todas las áreas, pero no sabe con quién se va a topar. Tengo casi 30 peleas, acá va a pesar mucho la experiencia. Se va a desgastar en el primer round y en el segundo ya lo voy a aplastar”, aseguró el ‘Fuerte’, que tendrá en su esquina a su entrenador Iván Iberico (PMAC).

Barzola, que viene de vencer al mexicano Erik ‘Goyito’ Pérez, es consciente de que una victoria ante Bates lo pondría más cerca de una oportunidad titular en Bellator, por lo que esta pelea será importante para sus aspiraciones. “Un triunfo será bueno para mi carrera, creo que me acercaría mucho al título. Después de esta pelea, quizá me den una posibilidad por el título o a un top 5″, señaló el peruano.

El cara a cara entre Barzola y Bates. (Bellator)

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.