Luego de aparecer en el circuito nacional hace dos meses, con su primer evento de artes marciales mixtas, el Warriors Combat Championship (WCC) volverá a la carga con su segunda edición. La promotora, que organiza el peleador Humberto Bandenay, prepara otra cartelera de alto calibre para este 30 de octubre, en San Bartolo.

En su segunda edición, el WCC volverá a contar con nombres importantes de la escena nacional. De igual forma, seguirá promoviendo a los nuevos talentos de todo el país, que vienen dando sus primeros pasos en las artes marciales mixtas.

“El primer evento me dejó contento por la aceptación que tuvimos. Si bien fue a puertas cerradas, la reacción de la gente en las redes sociales fue positiva. E próximo año ya venimos con seis carteleras por distintas partes del Perú”, señaló Humberto Bandenay, reconocido exponente nacional y organizador del Warriors Combat Championship.

La pelea estelar del WCC 02 será protagonizada por Renzo ‘El Nene’ Méndez y Andy ‘Andyconda’ Ríos en un duelo Lima vs. Iquitos. El hijo de Magdalena del Mar viene de derrotar al uruguayo Mateo Pereira en la primera edición del WCC y buscará su octavo triunfo consecutivo.

Mientras que el representante de la Selva volverá a subirse a una jaula luego de dos años de inactividad, debido a la pandemia. Pese a ello, intentará romper la racha de victorias del ‘Nene’ y sumar su sexta celebración como profesional.

Por otro lado, el peruano Ítalo ‘El Sayajín’ Cisneros se medirá ante el venezolano Adriangel ‘Caverman’ Gonzáles en uno de los dos combates internacionales del WCC 02. En el otro duelo, el nacional Jorge Luis ‘Makinita’ Figueroa chocará contra Kevin ‘La Pesadilla’ Pastrán, también de Venezuela.

Cabe señalar que la segunda edición del Warriors Combat Championship será el 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. El evento se realizará en el ‘Motolandia’ de San Bartolo, con capacidad limitada. También será transmitido de forma gratuita a través de la cuenta oficial de Facebook de la promotora y por su canal de YouTube.

Cartelera oficial del WCC 02

Cartelera Estelar

Renzo Méndez (PER) vs. Andy Ríos (PER) – Peso Pluma

Ítalo Cisneros (PER) vs. Adriangel Gonzáles (VEN) – Peso Pactado (64 kg)

Jorge Luis Figueroa (PER) vs. Kevin Pastrán (VEN) – Peso Pactado (66 kg)

Cartelera Preliminar

Fabricio Zavala vs. Edgard Torres – Peso Pactado (57 kg)

Diego Valenzuela vs. Daniel Lavi – Peso Pactado (57 kg)

Lucas García vs. José Carlos Ovalle – Peso Gallo

Joel Juárez vs. Renzo Medina – Peso Pactado (57 kg)

*Cartelera sujeta a modificaciones

Cuenta oficial de Facebook: https://www.facebook.com/wccperu

Canal de YouTube: https://bit.ly/3jfveC3