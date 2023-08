‘Sóncora’ se midió ante un veterano con 10 años de experiencia dentro de la UFC y salió victorioso por decisión dividida en un reñido combate en Inglaterra. Con su triunfo, no solo estiró su récord invicto a 15-0, también lo puso cada vez más cerca del top 15 de la división de peso gallo (61 kilos). El alumno de Héctor Iberico conversó con Depor sobre aquella ‘guerra’ y además contó qué es lo que se le viene en su carrera.

Te tocó una pelea muy reñida que terminó en decisión dividida...

Siento que hice las cosas que tenía que hacer y todavía me queda mucho más, fue una pelea muy dura contra Davey Grant, un peleador muy experimentado con casi 10 años dentro de la UFC. Esta pelea me sirvió de mucho como peleador, sobre todo ganarla. Para mí, pelear siempre con grandes atletas es muy bueno, he aprendido mucho después del combate, he visto la repetición varias veces y ya sé que cosas mejorar.

Luego de ver las repeticiones, ¿qué analizaste?

Fue una pelea muy técnica, él tenía la experiencia, sobre todo cuando se paró en el medio de la jaula, no lo hizo como peleaba antes, lo hizo diferente. Tuvimos que manejar otra estrategia. Ahí para mejorar quizá debí hacerle más presión, derribarlo, golpearlo abajo en el piso, eso era lo que teníamos que hacer, pero son cosas que se aprende. Estoy tranquilo, porque es mi segunda pelea en la UFC, tengo mucho potencial y me están dando las oportunidades.

Cuando acabó la pelea, tenías la certeza de que te quedabas con la victoria...

Cuando dan la decisión dividida, yo me sorprendo, porque no sentí daño, solo en mis brazos, no me cayó nada en la cara, todos los golpes que me metía, fallaba o me caía en los brazos o antebrazos. Yo pensé que había ganado los tres rounds, pero así se dan las peleas, lo que importa es ganarla. Estos son los pasos que uno tiene que dar para seguir mejorando.

Sientes que fue más satisfactorio ganarlo de visita...

Sí, estaba de visita ante un oponente que era local y que tenía al público, los jueces también eran del mismo país, ganar ahí en Inglaterra, en un país donde la UFC lo tiene como un mercado fuerte, fue muy satisfactorio.

Tu rival tuvo el rostro más dañado, ¿crees que ese aspecto marcó la diferencia?

Yo creo que sí, en una pelea muy cerrada, cuando ves a un rival que tiene mucho daño, ya queda al criterio de los jueces. Lo que está haciendo la UFC es ver el tipo de daño que haces, yo puedo tener mucho volumen de golpes, pero si le doy al brazo es como si no contara; en cambio, si uno da buenos golpe a la cara, bueno frontales, eso va a contar. Hice el trabajo, sé que aún estoy aprendiendo, pero es parte del proceso.

Daniel Marcos pelea en peso gallo (61 kilos) y pertenece al equipo de Los Perros Sarnosos de Héctor Iberico. (Getty)

Con dos victorias en la UFC y un récord de 15-0, ¿qué es lo que sigue?

Quiero pelear una vez más este año, estoy mentalizado, quiero retarme a mi mísmo, pelear una vez más y terminar el año con tres victorias. Luego en enero o febrero del próximo año pelear otra vez y así soy una persona que va en ascenso. Estoy buscando salir de mi zona de confort, decir que estoy acá, hay más peruano que buscan entrar a la UFC, y si peleamos más quizá podamos abrirle la puerta a otros. Este año el reto es pelear una vez más en noviembre o diciembre.

Ganarle a Grant te pone muy cerca del top 15 de la división...

Claro que sí, tengo el potencial para hacerlo. No solo quiero estar dentro del top 15, también quiero ser campeón mundial. Muy pronto van a haber a un peruano dentro del top 15. Tengo mi familia, gente detrás que cree en mí y eso me motiva. Ahora me estoy yendo de nuevo a tener un campamento, no hay tiempo que perder. El momento de descansar será cuando tenga el cinturón conmigo, ahí voy a estar tranquilo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR